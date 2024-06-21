通緝犯遭圍捕口吐白沫亡！父接通知一度拒認屍：丟妻小6年沒回家

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局在20日晚上攔停1台轎車，駕駛假意配合卻突然加速逃逸，現場警力呼叫支援攔截圍捕，駕駛撞上小黃後停下，警員將人壓制在地，事後男子口吐白沫，送醫搶救不治身亡，警方事後追查男子身分，發現男子被發布通緝4天，男子父親原本不願意到場，但經過警員勸說在21日凌晨到醫院認屍，表示男子已6年沒有回家。

警方調查，新北市汐止分局汐止派出所，在20日晚上在新台五路執行攔檢勤務，52歲的李姓男子開車經過遭警察攔停，李原本假意配合，但卻突然加速逃逸，最後到中正路、禮門街口，撞上路邊的小黃停下，李男想下車逃逸，但是卻被警方團團包圍，支援警力趕到後有5名警員當場壓制李男。

▲男子遭圍捕口吐白沫亡，家屬無奈他已放下妻小離家6年，在警員勸說下才到醫院認屍。(圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子當時企圖掙扎，5名警力合力將人逮捕之後，李姓男子卻開始口吐白沫，警方立刻現場進行CPR搶救，並且送往內湖三總急救，但經過搶救後仍宣告不治，警方立刻通知家屬到場，但是父親表示，李男因為吸毒已經離家6年，6年多來沒有與家人聯繫，丟下妻小不管，原本不願意到醫院認屍。

但是經過警方勸說，父親在21日凌晨前往醫院確認李男身分，並配合警方說明；另警方在李姓男子車上並沒有發現相關違禁物品，但是查出李男身分竟是通緝犯，警方表示，李姓男子在17日因毒品案未到案開庭，被基隆地檢署發布通緝，沒想到僅4天就因為攔停拒絕受檢，當場遭逮捕卻口吐白沫身亡。

▲李姓男子因為拒絕盤查遭圍捕，在逮捕過程身亡，檢警將於21日下午1時許報驗釐清死因。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，另查李姓男子有多項毒品前科，另外還有傷害、毀損等紀錄，目前也通報士林地檢署，預計在21日下午1時許在內湖三總進行遺體相驗。