毛小孩商機夯！亞太農業展寵物健康食品吸睛引話題

▲國內最大農牧業展覽「2024亞太區農業技術展覽暨會議」今年首度移師大台南會展中心舉辦，寵物健康食品相當吸睛。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

毛小孩商機夯！國內最大農牧業展覽「2024亞太區農業技術展覽暨會議」今年首度移師大台南會展中心舉辦，參展廠商當中，國內首動物藥品大廠-永鴻生技（6936）近年在建構綠色養殖環境上不遺餘力，又因積極開發治療與預防保健的寵物相關產品而在展場引發關注，造成焦點。

隨著現代人對環境保護和永續發展的意識提升，毛小孩作為家庭成員的重要性也日益凸顯。例如台南天壇（天公廟）近日推出為毛小孩點光明燈的服務，一推出便引發許多主人前往祈福。除了拜託神明，也有愈來愈多寵物主人開始關注日常保健與飲食規劃，思考如何為自己的毛小孩提升身體素質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永鴻生技總經理鍾威凱指出，除傳承自永信集團多年蓄積的藥品研發能量，近年來亦透過產官學合作，積極推動「精準用藥、綠色養殖」的多元產品發展，利用大數據分析建立兼顧營養、免疫與環境永續的技術平台，嘉惠飼料、畜牧與水產養殖業者，並持續倡議低蛋白環保飼料配方，運用酵素與植生素等創新配方協助畜牧業降低氨氣、甲烷、與硫化氫等有害排放，在2022年亦得到農業部 科技農企業菁創獎的殊榮肯定。

在伴侶動物方面，永鴻秉持動物福利原則，全力發展兼具風味適口性與投藥便利性的專用藥物與保健產品，逐步緩解國內外獸醫長期以來缺藥的窘境。永鴻期待拋磚引玉，全方位照護各類型動物的健康，延續永信製藥理念，亦成功行銷國際，將台灣技術持續推展至國際舞台。

鍾總經理表示，目前貓狗的用藥，很多沿用人類使用的藥，但在適口性跟投藥的便利性，但並非站在毛小孩角度思考。因此永鴻生技率全國之先，開發以毛小孩量身打造的各類藥品，讓毛小孩更適口，醫生或主人投藥更安心便利。

本次展覽適逢台南400年，台南一直都是台灣農業發展史非常重要的農業基地，近年來在市府團隊在農業科技的努力與成長有目共睹。這次共有13個國家近200家廠商參展，今年的展覽主題以「永續」、「創新」、「環保」為核心理念，並推動產業轉型升級。內容亦涵括農漁畜牧各式最新自動化設備、創新技術及尖端生技產品及服務，且有來自世界各國的眾多專業買家登錄參與，足見台灣農業科技產業化成果豐碩，受到國際肯定。