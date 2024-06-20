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盧秀燕率台中市府團隊行銷谷關梨山　現場發放物調劵拼觀光

▲▼ 盧秀燕市長率市府團隊行銷谷關梨山，現場發放物調劵拼觀光 。（圖／記者李陳信得翻攝）

▲盧秀燕市長率市府團隊行銷谷關梨山。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市政府今(20)、明(21)兩日啟動和平專案，市長盧秀燕親率市府團隊前往和平區行銷谷關、梨山觀光資源及農特產品，特邀知名藝人一起至谷關體驗特有的弱鹼性碳酸氫溫泉，同時宣布「百團獎百萬」獎勵旅遊方案，攜手全台旅行社帶百團到和平區谷關、梨山旅遊領獎勵金，並在現場為民眾發放物調卷，振興當地觀光旅遊經濟，打造共榮的幸福原鄉。

市長盧秀燕表示，和平專案行程邀請知名藝人一起至谷關體驗特有的弱鹼性碳酸氫溫泉，水質相當清澈透明，浴後皮膚柔細，因此又有「美人湯」美名，不僅可舒緩工作壓力，更能減輕身心疲勞、養生美顏，好處多多！觀旅局也補充，來到谷關一定要品嚐當地特有的蜂蜜五葉松汁，清甜的好味道，再搭配一桌肉質細膩、營養價值極高的鱘龍魚美食饗宴，歡迎大家一起至谷關享受在地美食。

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▲▼ 盧秀燕市長率市府團隊行銷谷關梨山，現場發放物調劵拼觀光 。（圖／記者李陳信得翻攝）

盧秀燕宣布加碼自7月初起，「百團獎百萬」獎勵旅遊方案，只要人數夠每團也提供1萬元獎勵金，預計補助一百團，全力引客谷關、梨山地區。觀旅局補充，中央與地方合作提升大梨山整體住房率及振興觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處也提出獎勵旅遊方案，以梨山賓館營運案回饋金提出100萬元獎勵旅遊補助，自6月12日起至9月底，逾20人團體到梨山三天兩夜遊，1晚住宿梨山賓館、1晚住宿梨山、谷關及宜蘭大同鄉其他旅宿，每團即可領取1萬元旅遊獎勵金。

▲▼ 盧秀燕市長率市府團隊行銷谷關梨山，現場發放物調劵拼觀光 。（圖／記者李陳信得翻攝）

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