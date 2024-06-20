男友媽轉8萬逼分手「不要糾纏了」！網傻眼：霸道總裁母親？

▲女網友問「我是該分手還是再堅持一下」？（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

霸道總裁母親？一名女網友透露，跟男友媽媽平時相處得不錯，對方也對她挺滿意的，豈料對方竟突然傳訊息跟她說「你們性格相差的也比較大了，家庭也不一樣，在一起這麼久感覺並沒有磨合很好」，更要她不要糾纏了，甚至直接轉帳人民幣2萬元（約新台幣89069元）給她。對此，她簡直不敢置信，問「我是該分手還是再堅持一下」？

綜合陸媒報導，該名女網友稱，她和男友在好久之前就互相見過家長了，男友媽媽對她也挺滿意，經常過節一起吃飯等，豈料近日不知道怎麼了，竟傳訊息跟她說「我考慮了一下，你們還是算了吧」，更直說「你們性格相差的也比較大了，家庭也不一樣，在一起這麼久感覺並沒有磨合很好」，還直接轉帳人民幣2萬元給她，並要她「就這樣吧，不要糾纏了」。

貼文一出，便引起熱議，網友紛紛傻眼留言，「霸道總裁母親」、「她兒子就值2萬嗎？」「她媽都這樣了你們堅持婚後有你受的」。

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