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都是導航惹禍！信義鄉雙龍部落3個月2刁車　暖警兩度救援

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子日前駕車出遊至南投縣信義鄉雙龍部落，途中因誤信導航、開上偏遠且狹窄的山區產業道路、輪胎陷落水溝「刁車」；信義警分局獲報後，派員前往並與當地居民合力協助陳男人車脫困；分局指出，這已是該路段3個月內第二起相同事故，呼籲民眾勿盡信導航，以免迷路受困。

▲陳姓男子誤信導航，於信義鄉雙龍部落產業道路發生刁車事故。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲陳姓男子誤信導航，於信義鄉雙龍部落產業道路發生刁車事故。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

信義分局表示，陳男當天依導航指示，卻開到雙龍村光復巷偏遠山區產業道路，隨即在路幅狹小路段，右側前後輪胎不慎陷落水溝，車輛動彈不得，情急下撥打110報案電話求援。

▲導航惹禍，信義鄉同路段3個月內發生2起刁車事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

雙龍派出所警員司俊和獲報後立即馳赴現場，除安撫陳男，並號召村民合力將右側車身抬起，並輔以四輪傳動之客貨卡車拖拉，集眾人之力下，順利將車輛移至安全處；陳男對員警及村民熱心協助十分感激。

▲▼信義鄉產業道路同路段3個月內發生2起刁車事故，皆由雙龍派出所警員司俊和會同民力排除。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼信義鄉產業道路同路段3個月內發生2起刁車事故，皆由雙龍派出所警員司俊和會同民力排除。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲導航惹禍，信義鄉同路段3個月內發生2起刁車事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義分局指出，巧合的是3個月前在同一路段，民眾吳小姐至雙龍部落訪友，同樣誤信導航刁車而求助司俊和，提醒山區道路多屬崎嶇山路，且分支產業道路甚多，易造成導航運算時誤判，也呼籲民眾事先查詢地圖路線，小心駕駛。

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