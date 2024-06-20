台東自治史上首例！成功鎮長罷免案成立　預計8／3投票

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台東自治史上首例！　成功鎮長謝淑貞罷免案成立

▲▼ 台東成功鎮長謝淑貞被罷免。（圖／翻攝自原住民族委員會臉書）

▲台東成功鎮長謝淑貞遭罷免，第2階段連署人數達標。（圖／翻攝自原住民族委員會臉書）

文／中央社

台東縣成功鎮民不滿鎮長謝淑貞浪費公帑、政見跳票，提起罷免。台東縣選委會今天公告第2階段連署人數達標，罷免案成立，預計8月3日投票。謝淑貞則呼籲「反罷免，不投票」。

台東縣成功鎮民代表會多名代表不滿國民黨籍鎮長謝淑貞政見跳票，且質疑包括停車場等多項工程預算，因此發起罷免。

台東縣選委會今天公告罷免案成立，選委會表示，由陳姓民眾領銜提出的台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案，第2階段連署人數有1500人，依法刪除人數84人（不符規定），為1416人，已超出第2階段1156人以上連署門檻，依法宣告罷免案成立。

台東縣選委會組長蘇基山接受中央社記者訪問表示，選委會通過謝淑貞的罷免案，同時也通過預計於8月3日舉行罷免案的投票。

屆時罷免是否通過，要選舉人數的1/4同意罷免，且要多於不同意票才會通過。 蘇基山表示，這屆成功鎮長選舉人數是1萬1556人，這次罷免的投票人數大概差距不大，因此同意罷免票約在2800至2900票間，且多於不同意票，才會通過罷免。

領銜人之一陳振明表示，過去第1和第2階段的連署，因民眾擔心參與連署遭到不必要的困擾和秋後算帳，一些公務員也擔心丟了工作，因此低調進行；現在通過第2階段連署，罷免案成立，第3階段的罷免投票將會正式浮出檯面，加強宣傳，目前已備好宣傳車和文宣，希望跑遍各角落，呼籲民眾踴躍投票。

謝淑貞接受媒體聯訪表示，事件發展至此，她向成功鎮民說聲抱歉，因為選舉的恩怨而造成這段日子的混亂，擾亂社會秩序，消耗社會資源。

上任1年5個月又20天，她兢兢業業不貪贓枉法，始終堅信一個原則身正不怕影子斜。 謝淑貞重申，如有掏空成功鎮庫，如有工程弊案願自請下台負責；呼籲鎮民讓一同守護地方的安定發展，讓鎮務能回歸正常運作，回復安定與和諧，反罷免不投票、反罷免不投票。

根據選罷法相關規定，這屆成功鎮長選舉人數是1萬1556人，第1階段提議罷免門檻須達1%（116人），第2階段須有10%（1156人）以上連署，第3階段投票有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

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