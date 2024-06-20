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夏季女人老超快！這個「原因」促老化鬆弛失去彈性　狠老10歲

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

夏季艷陽高照溫度不斷攀升，不僅擔心曬黑曬傷等問題，更會引發許多肌膚狀況。根據報導，紫外線照射每15分鐘便會提高至40度，進而影響肌膚結構，延伸出「熱老化」症狀，導致皮膚產生細紋、鬆弛、斑點和色素沉澱等問題。由於肌膚表層水分蒸發，降低了皮膚保水能力，使得皮膚變得乾燥粗糙，毛孔擴大，肌膚也更容易敏感！

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

減少甜食的攝取對抗老化也至關重要！許多人會透過甜食、冰品、手搖飲等來緩解夏天的炎熱感，但過度攝取糖類只會加速肌膚老化，高糖、精緻糖和高熱量的甜食會讓細胞失去正常機制功能，糖類消化過程中會將膠原蛋白變質，導致膠原蛋白和彈力蛋白發生「糖化作用」，最終促使肌膚老化、鬆弛、失去彈性，產生皺紋和橘皮現象。

攝取過多糖分會使肌膚老化，再加上夏天的紫外線、3C藍光、壓力大、飲食不均衡或熬夜等因素，就更容易使肌膚和身體老化。因此，我們應該多加注意，才能有效延緩老化。

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

▲皮膚在高溫之下，糖化作用會快速反應，加速老化現象。

日本女生大多擁有好肌膚，除了因為空氣好、水質好，與她們的日常習慣也密不可分。對於白皙皮膚的追求，日本人相較台灣人有過之而無不及。日本演藝圈的美女們個個都有淨白透亮的肌膚。1953年創立、在日本擁有七十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，原本是日本的專業門藥廠，近年來積極開發美容食品，並獲得廣大好評，取得重大突破。在日熱銷的「新姬白錠」結合「雪櫻袪糖素」與「北海道鮭魚Pro-f生長因子」，食用7天即可變白一個色階，食用一個月則可變白四倍。這款被譽為日本進口的美白神器，讓消費者能輕鬆達到美容效果。

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

讓使用者七天就有感的關鍵成分，是用專利技術從日本特有的紅豐櫻中萃取出的「雪櫻袪糖素」。每1000公斤的紅豐櫻只能萃取出100公克。「雪櫻袪糖素」能抑制AGEs，激活細胞內的透亮因子，抑制黑色素的吸收，從源頭阻斷老化和抗黑，美白效果相當於7支水光針，讓肌膚從骨子裡白出來。此外，「新姬白錠」還從北海道鮭魚魚軟骨中萃取「Pro-f生長因子」，能促進表皮生長因子，讓細胞活化、再生，使肌膚恢復緊緻彈嫩，並增加皮膚含水量，有效抵抗皺紋、老化，達到「逆齡」效果。

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

這款日本進口的美白神器擁有美、日、俄三國專利認證，且通過多項美白專利檢驗，一上市就讓嚴謹的日本人驚豔搶購。經過多位網紅藝人、部落客和節目實證有效，消費者可安心食用。不管是曬後救急、日常保養，還是夏天美白黃金期，「新姬白錠」都是最佳選擇。

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

▲▼高濃度雪櫻新姬白錠,美白神器,日本進口。（圖／宏睿提供）

日本大廠美白奇蹟！超夯「高濃度雪櫻新姬白錠」哪裡買？

●日南製藥官網優惠組：https://chshop.work/KKd94

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/cvk8Y

●云集匯 LINE官方帳號：https://lin.ee/GSdurYn

●心動專線：080-000-5133

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

 

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