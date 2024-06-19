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愛妻被碾斃！隔天「肇事者在同一條路開過去」　他曾氣到想報復

愛妻被碾斃隔天「肇事者又上路」　他氣到想報復因這事選擇放下
▲犯罪被害人許爸分享妻子遭遇事故，讓他人生跌落谷底。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台灣高等檢察署及財團法人犯罪被害人保護協會今（19）日舉行《犯罪被害人權益保障法》施行週年記者會，邀請2名犯罪被害人家屬到場分享心路歷程。其中一位馨生人許爸，他的妻子在13年前不幸車禍身亡，令他悲慟不已，一度萌生報復念頭，在協會開導後轉念放下，又在眾人幫助下開設「爐哥烤披薩」，一圓與妻子開餐廳的夢想。

許爸本名許興爐，他回憶13年前案發當天，太太騎機車到市場，他開車隨後，路上因發生車禍交通堵塞，此時他突然看見一只熟悉的鞋子，赫然發現砂石車輪下熟悉的身影是太太，從沒想過才分開約2分鐘，太太就支離破碎。案發隔天，許爸看到肇事者的車在同一條路上疾駛而過，讓他無法接受。

愛妻被碾斃隔天「肇事者又上路」　他氣到想報復因這事選擇放下

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▲高檢署主任檢察官侯千姬今主持記者會。（圖／鏡週刊提供）

當時許爸憤怒、悲慟，無法聽取外界任何建議與協助，曾想到司法單位灑冥紙、拉白布條，甚至想找黑道處理肇事者，他的兩個兒子也一樣氣憤。直到有一天，許爸發現兒子也出現了要報復對方的衝動，他才恍然大悟，自己已經失去了太太，不可以讓兩個兒子也受到傷害。

許爸想起犯保志工以過來人身份告訴他「放下不一定是原諒對方，而放下是為了讓自己過得更好」。因此打了通電話，告訴犯保的工作人員，事件就此打住，他願意接受和解。

愛妻被碾斃隔天「肇事者又上路」　他氣到想報復因這事選擇放下

▲王女士敘述丈夫重傷後，家中經濟陷入困頓，所幸犯保協會及時提供協助，讓她充滿感謝。（圖／鏡週刊提供）

和解後許爸仍無法走出喪妻之痛，經犯保志工持續探望、關心，才慢慢走出喪妻情緒，並因緣際會在其工作坊成立軟橋保護據點及木工班，在教學過程中教導學生，學生也在陪伴許爸，進而成為犯保志工。

許爸與太太曾經夢想一起開間餐廳終老，當分會及志工夥伴們知道後，便積極幫助許爸圓夢，最後於2018年11月成立「爐哥披薩麵包」，讓許爸重生也找到新的使命。

法務部政務次長黃世杰表示，犯保法新法修正後我國對於犯罪被害人的權益保障及保護服務工作，可謂更加周全，並期許能夠持續精進「案件不漏接」及「一路相伴」服務，使「保障更升級」。法務部主管犯罪被害人權益保障工作，持續督導所屬落實犯保法新制、精進犯罪被害補償金法制、推動修復式司法、深化保護服務工作，完備保護機構服務量能，由檢察機關及犯保協會共同建構溫暖及友善的司法保護環境。

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