卓榮泰對國會改革覆議案表決有信心　「相信人類有高尚心理」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行兩天的審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。綠委質詢時詢問對於覆議案是否有信心？卓榮泰表示，委員都是經過人民票選，身上都有民主DNA，對人性充滿樂觀，相信人類有高尚心理。

吳思瑤質詢時表示，國會不討論就讓社會來討論，政院覆議案就是讓社會重新審視這樣的擴權惡法，這是議案延長賽，更是全台深化民主的公民課，對於覆議案行使有多大把握？

卓榮泰回應，委員都是經過人民票選，身上都有民主DNA，對人性充滿樂觀，相信人類有高尚心理。

吳思瑤表示，民氣可用，表決會輸但論述要贏，連續兩個民調都說明，大多數人民支持行政院提出覆議案，行政院所提覆議案有強大民意基礎，相信會有正面成果、繼續努力。

對於在野黨說過去8年民進黨國會改革交白卷、從未排審相關議案，吳思瑤強調，這是造謠，黃國昌打臉黃國昌，他四月上節目說時任立委段宜康不排案、無法審查，他故意講錯的，他在提案說明時自己就說2016年開始排審國會改革相關議案，排審的就是民進黨的段宜康，黃國昌上節目騙小草說民進黨不排案，臉不痛嗎？

吳思瑤說明，2016年民進黨排審了7次、共75個議案、完成39案，這些議事錄都可以查，最終完成要求立法院長議事中立，蘇嘉全跟游錫堃也身體力行，也通過委員會、協商全程直播，剛剛傅崐萁也說國會直播都看的到審查，謝謝傅崐萁肯定，也通過讓公民朋友申請列席院會旁聽。

吳思瑤指出，民進黨國會改革沒有拿到一百分，當時提案有違憲之虞，沒有人可以站在憲法對立面、且欠缺社會共識，所以重行審視，民進黨不會因為國會多數就強行輾壓，國會改革有未竟之業，這屆再接再厲，但遺憾這屆推動的是擴權，民進黨團版本持續被丟包、程序不正義半個條文都沒有協商，更黑箱喬條文，過去反黑箱的黃國昌現在成為搞黑箱元凶。

吳思瑤批評，甚至表決不公平、一路作票，舉手投票需要可否雙決，但韓院長主持的表決從來沒有，傅崐萁說排好幾次審查，但實質審查只有4月15日、他發言60秒、黃國昌發言25秒，用常識判斷，這是認真審查法案嗎？全文68條只審查4條，就因為黃國昌提早離席。無怪乎民眾說沒有討論、不是民主，何況這是在處理國會改革，這是改革嗎？

