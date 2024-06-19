各方施壓！　布林肯：美國仍暫停輸送重型炸彈給以色列

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日證實，原定向以色列運送重型炸彈的計畫仍處於暫停狀態，這是因為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在「扣留武器」問題上加大了對拜登政府的公開壓力。

CNN報導，布林肯在新聞發布會上表示，美國政府仍在審查總統拜登所談及的2000磅炸彈的運輸，「因為我們擔心炸彈會被用在像拉法這樣人口稠密的地區。」然而，布林肯強調，政府承諾確保「以色列擁有有效保衛自己的所需武器」。

暫停運輸這批重型炸彈的消息在5月初被公開，當時以色列與哈馬斯之間的戰爭已經進行了數個月，拜登政府面臨國內對向以色列軍隊提供武器的各種抨擊。當時拜登表示，若以色列要在拉法這個南加薩城市進行大規模軍事行動，他就會暫停武器運輸，而此舉也遇到以色列官員與部分美國兩黨議員的強烈譴責。

納坦雅胡18日在X上發布的預錄談話中似乎試圖再度施壓，並稱他日前與布林肯在以色列的會議上，對布林肯說，「過去幾個月來，美國政府一直在扣留向以色列運送的武器和彈藥，這是不可思議的」，「布林肯向我保證，美國政府正在夜以繼日地工作，以消除障礙。」

對此，布林肯拒絕透露是否向納坦雅胡做出過這樣的保證，在18日的新聞發布會上他回應記者，「我不會談論我們在外交會談中說了什麼」，「我只能再次說明，我們承諾確保以色列擁有應對各種威脅所需的東西。」

布林肯表示，「我們繼續以正常順序推動這些不同的案子，」並指出這些事情需要很長時間才能推動，而許多送往以色列的東西要多年後才能到達。

美國官員辯稱，以色列在拉法的軍事行動，儘管增加了平民死亡人數並導致更多人流離失所，但並不構成重大軍事行動，因此他們沒有對武器運輸實施進一步的暫停。過去8個月的戰爭過程中，美國還繼續推動多項對以色列的武器銷售和轉移。5月中旬，暫停決定宣布幾周後，拜登政府就開始推動一項對以色列的10億美元新軍售。

民主黨部分重要議員，18日已經排除障礙，預計將價值180億美元（5825億元）的F-15戰鬥機軍售給以色列。