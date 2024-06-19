　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地　卓榮泰：會往滿足學校的條件來走　

▲建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地，卓榮泰：會往滿足學校的條件來走。（圖／翻攝立法院國會直播）

記者陳弘修／台北報導

對於前總統蔡英文在3年前交代辦理要把建國啤酒廠土地建國升格改為商業區回饋出來的4成土地就交由國立臺北科技大學無償使用一事，立委王世堅18日在質詢行政院長卓榮泰時要求新內閣將此案的斷點盡快接上，卓榮泰在回答時也表示，據他了解，行政院做了一些核定，這個核定的精神是會往一個比較開發性而且滿足學校的條件來走。

國立臺北科技大學教授、學生事務長張仁家日前投書媒體指出，在學生大會上被同學問到學校能否提供一平方公尺空間給同學們做為放置社團物品使用，但在場的學校長官卻面面相覷地無法立刻承諾，因為學校空間早已不敷使用，校地嚴重不足的困境甚至連學校尚須聘任128位老師，都無法被補齊。

對此，向來相當關心北市教育發展的立委王世堅，在卓榮泰18日率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢時，也特別關心北科大校地案的發展。

王世堅表示，投資教育就是投資未來，北科大跟中華民國同年，台北可以缺一棟商場、一棟百貨公司，但是我們需要一所百年樹人的好大學。北科大受到的委屈，這60年來，他們本來是3公頃的校地，在工專時代有4000位學生，現在已經發展到有1萬3000位學生，但卻擠占9公頃的校地，為什麼消失了4公頃？因為配合了台北市這幾10年來的發展，開闢了新生南路、市民大道、建國南路、忠孝東路，所以這13000位優秀的北科大的師生就只能擠在那9公頃的校地裡面。

王世堅進一步指出，3年前，蔡總統已經有交代辦理建國啤酒廠升格改為商業區回饋出來的四成土地，就交由北科大學無償來使用，這個案子先前已經進行了如火如荼，卻在新內閣上任後突然嘎然而止，他希望卓榮泰能夠交代內政部跟教育部，針對北科大校地需求能夠趕快進一步把這個斷點接上。

卓榮泰在回覆王世堅質詢時也表示，就他知道，行政院跟台北市政府對於此事曾經有過多次的協商，行政院也做了一些核定，這個核定的精神是會往一個比較開發性而且滿足學校的條件來走，但是還要詳細了解這個內容。
值得一提的是，教育部與工程會官員在補充說明提到文資法、都更程序與古蹟保存等問題，在這場質詢過程中，也立刻被相當熟稔台北市政與相關法規的王世堅當場打槍。

▲建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地，卓榮泰：會往滿足學校的條件來走。（圖／翻攝立法院國會直播）

王世堅表示，北科大有土木工程系、建築系、材料工程系、設計系，對於歷史建物的維護修護是專業，「他們是113年的學校，裡面歷史建物一堆，人家維護的很好」。在質詢過程中，王世堅也要求卓榮泰告訴台酒現在的主事者，升格為商業地必須捐回4成土地給政府，這4成是義務就像繳稅一樣，那有說繳了稅還指定稅金的用途，台酒沒有資格指定這四成的用途，說要推廣啤酒文化、幫他們台酒另外這六成商業開發助威，沒有那回事！

王世堅在質詢最後也提醒卓榮泰不要被假的文資人士、假的文資團體所欺騙，學校才是保存歷史紀錄最好、最有資格、最有公信力的單位，校地無償撥用給學校來使用，投資教育就是投資未來。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
27歲警路口相撞機車！　嘉義縣女騎士送醫不治
35歲女長期血便！褲子變大件「以為瘦了」　醫：腸癌晚期
獨／王柏傑遭逮捕！　廠商火速撤換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地　卓榮泰：會往滿足學校的條件來走　

快訊／閃電劈中飛機！謝長廷在機上聽爆破聲：閃過交代遺言的念頭

華府智庫「大西洋理事會」訪台　林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流

韓國瑜請柯文哲、民眾黨立委吃飯　暢聊2個半小時餐廳關門才離開

拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

王柏傑內湖撞遊覽車　酒測值0.44遭逮捕移送

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

欠債男遭開山刀狂砍！臉皮被削一塊掉路上　熱心男撿起急送醫院

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地　卓榮泰：會往滿足學校的條件來走　

快訊／閃電劈中飛機！謝長廷在機上聽爆破聲：閃過交代遺言的念頭

華府智庫「大西洋理事會」訪台　林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流

韓國瑜請柯文哲、民眾黨立委吃飯　暢聊2個半小時餐廳關門才離開

拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

快訊／輝達奪下「全球最大市值公司」寶座　盤中漲超3%超車微軟

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬注意　否則恐越住越窮

睡飽了還是好累！女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

快訊／王柏傑酒駕交保　「前一晚喝的」狂道歉：我非常震驚

建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地　卓榮泰：會往滿足學校的條件來走　

羅傑撞臉《活俠傳》最醜主角　Karsa本人認證：以為照他臉捏

快訊／王柏傑酒駕撞遊覽車遭上銬逮補　深夜5萬元交保

士林夜士買到整串「發霉糖葫蘆」　店家回應曝1原因導致

王柏傑活動前一晚爆酒駕遭撤換！　蔡凡熙「深夜接超級任務」代打

淺眠多夢？常見「5種夢境」解析　讓你認識內心需求與壓力

上百隻白蟻飛滿整間屋　女崩潰用水柱噴灑房內

政治熱門新聞

即／閃電劈中飛機聽到爆破聲！謝長廷在機上

拍到外國軍艦「海軍發獎金」　1照最高獎勵3萬元

韓國瑜請柯文哲、民眾黨立委吃飯　暢聊2個半小時餐廳關門才離開

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

紐西蘭進口鮮乳將免關稅　綠委曝已有廠商要求減產

林佳龍：台美合作機制開拓全球區域交流

「新青安」淪炒房元凶？　卓榮泰諾下周開會檢討

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

珠寶廠商先後找郭書瑤王柏傑GG了

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

百萬YTR「伸舌頭親妹妹」全場喊噁！本人親揭真相

即／嘉義縣警路口相撞機車　女騎士送醫不治

裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」

NBA史上最大約！坦圖將獲102億續約

獨／彰化驚見詭異男乾屍　雙手斷掌腳呈「八字型」

女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診

即／王柏傑酒駕5萬交保

借4千萬梭哈鴻海！狂男5年大賺「還清房貸」

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

即／《英雄聯盟》全球傳災情　玩家崩潰

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面