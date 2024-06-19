建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地　卓榮泰：會往滿足學校的條件來走　

記者陳弘修／台北報導

對於前總統蔡英文在3年前交代辦理要把建國啤酒廠土地建國升格改為商業區回饋出來的4成土地就交由國立臺北科技大學無償使用一事，立委王世堅18日在質詢行政院長卓榮泰時要求新內閣將此案的斷點盡快接上，卓榮泰在回答時也表示，據他了解，行政院做了一些核定，這個核定的精神是會往一個比較開發性而且滿足學校的條件來走。

國立臺北科技大學教授、學生事務長張仁家日前投書媒體指出，在學生大會上被同學問到學校能否提供一平方公尺空間給同學們做為放置社團物品使用，但在場的學校長官卻面面相覷地無法立刻承諾，因為學校空間早已不敷使用，校地嚴重不足的困境甚至連學校尚須聘任128位老師，都無法被補齊。

對此，向來相當關心北市教育發展的立委王世堅，在卓榮泰18日率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢時，也特別關心北科大校地案的發展。

王世堅表示，投資教育就是投資未來，北科大跟中華民國同年，台北可以缺一棟商場、一棟百貨公司，但是我們需要一所百年樹人的好大學。北科大受到的委屈，這60年來，他們本來是3公頃的校地，在工專時代有4000位學生，現在已經發展到有1萬3000位學生，但卻擠占9公頃的校地，為什麼消失了4公頃？因為配合了台北市這幾10年來的發展，開闢了新生南路、市民大道、建國南路、忠孝東路，所以這13000位優秀的北科大的師生就只能擠在那9公頃的校地裡面。

王世堅進一步指出，3年前，蔡總統已經有交代辦理建國啤酒廠升格改為商業區回饋出來的四成土地，就交由北科大學無償來使用，這個案子先前已經進行了如火如荼，卻在新內閣上任後突然嘎然而止，他希望卓榮泰能夠交代內政部跟教育部，針對北科大校地需求能夠趕快進一步把這個斷點接上。

卓榮泰在回覆王世堅質詢時也表示，就他知道，行政院跟台北市政府對於此事曾經有過多次的協商，行政院也做了一些核定，這個核定的精神是會往一個比較開發性而且滿足學校的條件來走，但是還要詳細了解這個內容。

值得一提的是，教育部與工程會官員在補充說明提到文資法、都更程序與古蹟保存等問題，在這場質詢過程中，也立刻被相當熟稔台北市政與相關法規的王世堅當場打槍。

王世堅表示，北科大有土木工程系、建築系、材料工程系、設計系，對於歷史建物的維護修護是專業，「他們是113年的學校，裡面歷史建物一堆，人家維護的很好」。在質詢過程中，王世堅也要求卓榮泰告訴台酒現在的主事者，升格為商業地必須捐回4成土地給政府，這4成是義務就像繳稅一樣，那有說繳了稅還指定稅金的用途，台酒沒有資格指定這四成的用途，說要推廣啤酒文化、幫他們台酒另外這六成商業開發助威，沒有那回事！

王世堅在質詢最後也提醒卓榮泰不要被假的文資人士、假的文資團體所欺騙，學校才是保存歷史紀錄最好、最有資格、最有公信力的單位，校地無償撥用給學校來使用，投資教育就是投資未來。

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