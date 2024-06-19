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尹錫悅宣布　南韓進入「人口緊急狀態」

▲▼首爾江南。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅宣布，國家進入「人口緊急狀態」。（圖／達志影像）

記者邱晟軒／綜合報導

南韓「少子化」問題嚴峻，2023一整年只有23萬名新生嬰兒誕生，是全球生育率最低的國家。南韓總統尹錫悅今（19）日宣布，南韓進入「人口緊急狀態」，誓言全力解決該國的超低出生率問題。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅今日在京畿道板橋主持召開「2024年低生育老齡社會委員會會議」時表示，由於人口下降，韓國正處於「人口緊急狀態」，若不扭轉這一趨勢，韓國的人口可能最終會滅絕。

尹錫悅指出，為應對日益嚴峻的人口問題，政府將設立「人口戰略企劃部（暫名）」，並由該部門長官兼任社會副總理，負責制定中長期人口策略，涵蓋低生育率、老齡化和移民等問題，並擁有審查預算和與省政府協商相關項目的權力。

▲▼尹錫悅,南韓 。（圖／達志影像／美聯社）
▲尹錫悅宣布成立「人口戰略企劃部」應對人口問題。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅在會上提出提高生育率的三大重點任務，包括實現工作與家庭兼顧、減輕養育壓力、解決住房問題。為此，他提出多項政策構想，包括完善育兒休假制度、提高男性育兒假使用率、增加育兒補貼等措施。

此外，政府將積極分擔家庭的育兒壓力，並在其任內實現對3歲至5歲兒童免費提供教育及托管服務；針對有生育孩子的家庭，將在申購住房、貸款購房等方面提供更多優惠。

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