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大陸 大陸焦點 特派現場

陸一季度結婚數「跌破200萬對」　專家：經濟形勢影響大

▲結婚,新人。（圖／CFP）

▲大陸今年一季度結婚登記196.9萬對，較去年同期減少17.8萬對。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸財政部近日公布《2024年1季度民政統計數據》，今年一季度結婚登記196.9萬對，較去年同期減少17.8萬對，也是近年首次跌破200萬對。專家指出，目前大陸結婚人數下降的總趨勢未改變，背後更深層次的是社會經濟原因。

據《澎湃新聞》報導，上述統計數據顯示，今年一季度，大陸全國結婚登記196.9萬對，離婚登記57.3萬對，較2023年一季度分別減少17.8萬對和6.8萬對。

報導稱，受到春節、季節等因素影響，每年一季度的結婚人數通常比其他季度略多一些。其中在2021年，一至四季度的結婚登記量分別為213.2萬對、203.4萬對、172萬對、175萬對；2022年分別為210.7萬對、162.5萬對、171.3萬對及138.8萬對；2023年分別為214.7萬對、178.1萬對、176.2萬對及199萬對。

據《新浪新聞》報導，2014年至2022年結婚登記對數連續9年下降，由於受新冠疫情影響，許多年輕人推遲到2023年結婚，因此結婚登記對數上升到768萬對，結束九連降。

不過，上海社會科學院城市與人口發展研究所研究員周海旺指出，雖然2023年出現「補償性」上升，但目前結婚人數下降的總趨勢並不會改變。

周海旺分析稱，20年至30年前出生人數較少，這是結婚人數下降最直接的原因，而背後更深層次的是社會經濟原因，經濟發展形勢對年輕人在婚戀方面的心理影響比較大；最關鍵的還是宏觀的經濟復甦，「什麼時候實現經濟持續增長，那麼大家才有信心去結婚生育。」

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