快訊／北市松江路墜樓！1女倒人行道上命危…超商店員聽巨響急報警

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市松江路一棟大樓18日中午發生一起墜樓事件！一名年約50歲的女子，因不明原因墜落至人行道上，超商店員聽聞巨響出外查看，驚見有人墜樓趕緊報警處理。警消獲報到場處理，發現女子已無生命跡象，將人送醫搶救，警方目前正調閱附近監視器畫面，要進一步釐清其身分及墜樓原因。

▲台北市松江路一名50歲女子墜樓，命危送醫搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

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