詭異男找搬家公司「只運1行李箱」！警登門見2跡證驚揭分屍案

▲凶手聯繫搬家公司，找來貨車載運裝屍體的大行李箱。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

16年前發生在台中縣烏日鄉的同志殺人命案，警方先查出有個口罩男，找了搬家公司的貨車，竟只從死者阿翰住處搬運一個大行李箱，後來透過通聯分析，鎖定逢甲大學附近某出租套房，上門查訪，發現那是通緝犯黃家慶與同志伴侶、一名林姓實習醫師的愛巢，而運屍的大行李箱就在屋裡，另搜出一隻沾有肉屑的鋸子，警方研判，阿翰凶多吉少。

2008年11月11日下午，男子阿翰（化名）的父親焦慮地向台中烏日警方報案，說兒子11月7日開始失聯，已曠職3天，問遍所有朋友都不曉得他在哪裡。時任烏日分局偵查隊長的許銀湶（現任台中市刑警大隊肅竊組長）告訴本刊，當時完全沒想到，單純的協尋案件，竟演變成駭人聽聞的分屍案。

▲阿翰（圖）遭黃姓凶手注射2種針劑，不幸窒息死亡。（翻攝畫面）

警方獲報，立刻前往阿翰的租屋處查訪，附近鄰居說，之前還有看到他，但11月7日起，就沒見到他的人影，倒是有個戴口罩的男子從他房裡走出來，還拉著一個相當大的行李箱，令人印象深刻。此外，該男子離開前，曾到巷口雜貨店借了電話。

警方查出，口罩男從雜貨店打電話到嘉義市某間搬家公司，請他們派一輛空貨車到烏日，結果只搬了一個大行李箱，十分不尋常。這個大行李箱被運到中興大學附近某出租套房，房東表示，套房剛租給一名黃姓男子，警方搜索，不見行李箱，卻在浴室排水孔採集到些許毛髮、血跡，但當時還不確定是命案。

▲黃姓凶手將屍體裝進大行李箱（圖），運到出租套房進行分屍。（翻攝畫面）

為了找人，警方調閱阿翰的通聯紀錄，發現他11月7日前，頻繁與一名盧姓軍官聯絡，經查二人是同志情人。盧告訴警方，7日當天，他依約來到阿翰的住處，但阿翰不在，為了等阿翰，他住了2天，期間有個陌生男子闖進來，告訴他：「阿翰跟其他男生跑到南部約會，臨走前囑咐我幫忙餵狗。」說完便匆匆離開，警方拿出搬行李箱的口罩男照片給盧看，確認陌生男子就是他！

▲偵辦此案的許銀湶（圖）說，原本堅不吐實的黃姓凶手，因同志情人一句話瓦解心防。

接著，警方又透過阿翰的通聯紀錄，鎖定逢甲大學附近一間出租套房，前往查訪時，屋裡的男子正要外出，刑警上前盤查，男子自稱「林○里」，卻拿不出證件，恰巧真正的林○里回來了，原來，正要外出的男子姓黃，是一名詐欺及竊盜通緝犯，雜貨店監視器拍到搬運行李箱的口罩男、盧姓軍官在阿翰住處碰見的陌生男子都是他。

至於逢甲大學附近的這間出租套房，則是黃男與林男同居的愛巢，更讓警方振奮的是，搜索該處後，不但找到從烏日搬走的行李箱，還發現電鋸、鋼刀及一把沾染肉屑的鋸子，警方研判阿翰已遭到殺害，並懷疑是同志三角情殺。



更多鏡週刊報導

【殺人改命抓交替2】冒死者名辦證被抓包 他想借屍還魂全栽在一句話

【殺人改命抓交替3】「牛奶加肉鬆」專業殺人手法曝光 實習醫傻為愛侶斷前程