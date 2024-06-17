羅冠聰母親公屋被收回　港府證實：欠租，違反租約

▲網友發現羅冠聰母親的公屋被收回。（圖／翻攝臉書東涌友！）



記者蔡紹堅／綜合報導

前香港眾志主席羅冠聰日前被香港政府列為「指明潛逃者」，近日又傳出，其母親位於東涌逸東邨的公屋已被香港房屋署收回。房屋署已證實，羅冠聰母親的公屋在今年6月被收回，原因是出現欠租，違反租約。

香港一名網友15日在臉書發文，稱看到羅冠聰的那間公屋被房屋署收回。網友也附上一張香港房委會張貼的公告，上面寫著，「房委會已在6月3日收回有關單位，並於當日發現是內遺留55項物品，包括電視、冷氣、微波爐等。」

公告還提到，「根據房屋條例第24條，房委會已經物品取走，原主可在通告發出日期後14日內取回，逾期未申領，物品將歸房委會所有。房委會有權自行處理，包括拍賣、捐贈給慈善或福利機構，以及丟棄。」

香港房屋署證實，該公屋出現欠租違反租約的情況，署方今年3月就發出遷出通知書終止租約，並在6月完成相關程序後收回。

羅冠聰為香港眾志創黨主席，2016年23歲就當選立法會議員，成為香港有史以來最年輕的議員，但後來因為宣誓風波喪失議員資格，只任職短短12天。

2020年，羅冠聰被港警以違反「國安法」煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪通緝，他也因此流亡英國尋求庇護。

去年7月，港警對羅冠聰發出全球通緝，並懸賞100萬港元。港府6月12日更對羅冠聰實施「潛逃者措施」，包含撤銷特區護照、禁止任何人向他提供資金及處理資金等。