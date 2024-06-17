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罷免高虹安受「超乎預期的困擾」！筆耕小書店：結束連署作業合作

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安的罷免案連署活動「風城安心上路」近期在網路上熱烈進行，其中竹科旁的「筆耕小書店」更成為首間實體連署站。然而，罷高發起人16日晚間突然發布聲明，表示該書店受到「超乎預期的困擾」，因此決定取消該站點的設置，儘速找到第二個連署站點供市民前往簽署。

罷高發起人16日發文指出，關於15日發出的「筆耕小書店」收件的訊息，由於造成店家超乎預期的困擾，以及不小的擔憂，經過當天與店家以及內部討論後，決定取消這個站點的設置，「造成不便儘請見諒。」發起人也強調，將儘速尋找第二個連署站點，並呼籲更多志工參與罷高行動。

▲罷高發起人宣布取消「筆耕小書店」的連署站點設置。（圖／翻攝自Facebook／罷免鄭正鈐/高虹安 - 竹塹市民反鄭安）

▲罷高發起人宣布取消「筆耕小書店」的連署站點設置。（圖／翻攝自Facebook／罷免鄭正鈐/高虹安 - 竹塹市民反鄭安）

另外，筆耕小書店也發出聲明指出，罷免案發起人於15日聯絡該店，希望該店協助作為提議人名冊連署站點，當下雖應允協助收件，但表明無法在店內放置文宣，亦不願在媒體公開相關資訊。然而，部分媒體在未徵詢、確認細節的情況下逕行報導，甚至訛將筆耕小書店視為主辦單位，已影響該店正常營運，「因此，本店已於今天結束與所有罷免案連署作業之合作。」

筆耕小書店位於新竹科學園區生活圈，為一家獨立書店。該店表示，將繼續秉持尊重市民公民權的立場，如常營運。

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