夏至要來了！　「桃子開運法」曝

▲桃子開運法。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「夏至」落在6/21，民俗專家柯柏成分享，夏至「桃子轉運法」。他也提醒，得防偽君子，小人是躲在暗處，偽君子是堂而皇之出現在眼前，包裝得讓人失去戒心。

柯柏成在臉書說，今年夏至的交節氣時間為陽曆6月21日上午4時50分46秒，太陽直射地面的位置到達一年的最北端，幾乎直射北回歸線，北半球的日照時間最長，夏至之後，陰氣始生，陽氣開始衰退。

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柯柏成表示，對應《易經》的十二消息卦從夏至、小暑兩個節氣，為一陰生的天風姤卦，夏至到了極陽之時，接下來陰氣就會漸漸增長；姤卦講的是一個不期而遇的狀況，通俗上來說就是爛桃花要多注意，尤其是這個時間段飛來的艷福絕對不是福，主災禍居多。

▼夏至天氣越來越炎熱。（示意圖／記者黃克翔攝）



柯柏成指出，民俗上都會在夏至，利用桃子轉運法避開這個不期而遇的狀況，不會只有艷福不期而遇，過去逃避後已經沒有相關的人事物，又重新出現；再另外一種狀況是跟偽君子的不期而遇，這裡會強調偽君子，而不是小人，是有原因的，因為這個節氣的不期而遇都是包裝得體吸引人，實際上卻是危害不小。

柯柏成解釋，桃子轉運法是在夏至後到農曆七月初一之間，任選三天連續吃同一個品種的桃子即可，桃子為純陽之精有壓制陰祟的效果，從西遊記裡就可以知道，為什麼齊天大聖孫悟空偏偏要偷桃？對香蕉、棗子、梨子都沒興趣？因為桃子被賦予長壽吉祥的象徵。

柯柏成提到，平日防小人，夏至這個節氣就得防偽君子，小人是躲在暗處，偽君子是堂而皇之出現在眼前，包裝得讓人失去戒心。

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