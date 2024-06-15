住戶陳情40次！屏東燒烤店「油煙狂飄」挨罰150萬　停業5天改善

▲屏東市燒烤店油煙異味引民怨，環保局累計裁罰150萬，限期6月底前改善。（圖／屏東縣環保局，下同）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東市中山路一家燒烤餐廳今年初才剛開業，未料卻因油煙異味問題，頻頻遭到附近居民投訴，迄今已被陳情逾40次；環保局4月執行異味污染物官能鑑定採樣4次，檢定結果均不符合規定，因此裁罰新台幣88萬元，並要求限期改善，未料5月再次鑑定時，污染更甚以往，超過標準值20多倍，環保局再度開罰，並限期6月底前改善，否則將依法要求停業。對此，業者也宣布將於24日起停業5天，自主改善。

該家燒烤餐廳位於屏東市區，今年初開門營業後生意相當興隆，每到用餐時間門口時常大排長龍，假日時人潮更甚，但燒烤飄散出的油煙異味，卻讓附近鄰居苦不堪言，除了中午、晚上等用餐時段必須緊閉門窗外，曬在陽台的衣服也吸滿了油煙味。雖然業者表示有裝設靜電式油煙處理設備，將油煙收集至2樓頂排放，但處理效能不佳，油煙仍然四散，嚴重影響附近住戶生活品質，就連附近學校師生上課也受到影響，住戶頻頻向環保局陳情。

環保局表示，該家燒烤業者開業迄今已被陳情超過40次，每次接獲電話後環保局都會派原前往稽查，起初勸導業者自行改善，後又派專家學者進場輔導，但業者仍屢勸不聽，每次都顧左右而言他，多次以「要向老闆報告」、「最近要改善了」、「叫不到廠商」等理由搪塞；環保局於4月底前已執行異味污染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，因此裁處88萬元並限期改善。

環保局指出，近期業者屢次宣稱已經改善油煙問題，惟居民仍是陳情不斷，因此於5月10日再度前往現場採樣，豈料檢測結果油煙污染更甚以往，異味值高達228，已超過標準二十幾倍，環保局將再度裁罰並命業者於6月底前改善，倘仍未改善將依法命業者停業。截至目前，裁罰金額已達新台幣150萬元。

對此，該業者也做出回應，表示將於24日起停業5天，進行油煙設備更新，強調將會徹底改善異味問題。

環保局也回應，本縣歡迎餐飲業者進駐屏東，提供屏東縣民各類美食佳餚及促進屏東的經濟發展，但無論如何餐飲業者仍應做好相關油煙異味、油水分離等污染防制設備後再行營業，切不可為了賺錢獲利，節省污染防制設備支出，而犧牲屏東縣民居住環境品質，環保局呼籲業者做好污染防治設備才能永續經營。