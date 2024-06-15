　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後對女子強吻襲胸！屏東33年資深警求原諒　獲判緩刑、減薪

▲▼懲戒法院。（圖／翻攝自維基百科免費圖庫）

▲懲戒法院。（圖／翻攝自維基百科免費圖庫）

文／中央社

屏東縣警察局朱姓員警去年3月間在檳榔攤喝酒聊天後，竟趁同行女子上完廁所後，強吻、摸胸等方式猥褻對方，法院判1年徒刑、緩刑3年確定。懲戒法院判朱男降2級改敘，可上訴。

判決指出，朱男去年3月在屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所服務期間，某日中午到某檳榔攤與被害女子等人飲酒聊天。當天下午3時許女子前往廁所，朱男趁女子自廁所步出，以強吻、觸摸胸部等方法，猥褻女子得逞。

內埔分局將朱男移送法辦，屏東地檢署依強制猥褻罪起訴朱男，屏東地方法院去年12月間判處朱男有期徒刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣20萬元。朱男未上訴而確定。內政部將朱男移送懲戒。

朱男答辯表示，對於自己酒後失態造成對方傷害，深表歉意，使長官及家屬蒙羞，感到相當自責。他停職期間曾從事其他工作，但工作內容及薪資皆不如預期，懇請法院念及他從警33餘年，家中尚有年邁母親及孩子須扶養，原諒他無心過錯，予以從輕懲戒的處分。

懲戒法院審酌朱男強制猥褻行為，嚴重破壞警紀，但事後已經與被害人達成和解，犯後坦承犯行，態度尚稱良好，判決降2級改敘（減薪），可上訴。

ET快訊
王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望
黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？
假冒「謝金河」得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬
唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」　最新進度曝
又是波音！客機9800公尺高空罕見「荷蘭滾」　175旅客上下
快訊／國1南向火燒車！　火勢全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

酒後對女子強吻襲胸！屏東33年資深警求原諒　獲判緩刑、減薪

她兩度秀照片酸人是「小三」　法院公道價3萬元

投資群組詐老翁！　「取款百萬面交」警銀阻詐

快訊／國1南向嘉義段火燒車！火勢全面燃燒　4人驚恐逃生

兒抓包離家繼父臉書掛「穩定交往中」　人妻心碎離婚

快訊／國1南嚴重車禍！拖吊車處理事故遭追撞　1人送醫不治

婦撿到錢包抽出5000元再放回去　失主靠「財神爺」破案

28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

假冒「謝金河」詐團得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

銀行女員工發表白影片給副行長

林森北銷魂養身館曝！顏值+三圍供選妃　淫老闆賺到要備點鈔機

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

酒後對女子強吻襲胸！屏東33年資深警求原諒　獲判緩刑、減薪

她兩度秀照片酸人是「小三」　法院公道價3萬元

投資群組詐老翁！　「取款百萬面交」警銀阻詐

快訊／國1南向嘉義段火燒車！火勢全面燃燒　4人驚恐逃生

兒抓包離家繼父臉書掛「穩定交往中」　人妻心碎離婚

快訊／國1南嚴重車禍！拖吊車處理事故遭追撞　1人送醫不治

婦撿到錢包抽出5000元再放回去　失主靠「財神爺」破案

28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

假冒「謝金河」詐團得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬

懶人必知日本爆紅「超慢跑」　掌握3重點在家運動也能輕鬆瘦

海峽論壇順利舉行　王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

張育成回來了！　下周開始打復健賽

先請家屬探望釣客　陳玉珍：不要想海論是文化統戰，也可以互相影響

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

615警察節　賴清德：政府會給警察更多的支持

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？

金廈「雙良會談」話家常營造兩岸良善氛圍　盼助滯陸釣客返家

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

50比基尼妹圍四面佛飆舞　知情者曝：中今彩539來還願

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

變造中獎發票兌得200元　　桃園男遭起訴

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

女遭路樹壓死　家屬提國賠遭認不成立

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

快訊／國1南向嘉義段火燒車！4人驚恐逃生

假冒「謝金河」詐團得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬

更多熱門

相關新聞

菲國女遊客屏東落水！沙拉灣瀑布溺斃

菲國女遊客屏東落水！沙拉灣瀑布溺斃

屏東縣瑪家鄉12日中午12點多發生意外，3名菲律賓籍的遊客到瑪家鄉排灣村附近的瀑布遊玩，其中一名34歲的菲律賓籍女子突然落水失聯，屏東縣消防局獲報到場搜救，不過傍晚5點43分找到落水女子時，人已經明顯死亡。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

台鐵YTR副站長舉槍槓酸民！屏東警出手了

台鐵YTR副站長舉槍槓酸民！屏東警出手了

暑假帶小女友出遊滾床　驗孕棒成鐵證

暑假帶小女友出遊滾床　驗孕棒成鐵證

男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶

男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

關鍵字：

屏東強吻襲胸改敘

讀者迴響

熱門新聞

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

又是波音737 MAX　客機高空突荷蘭滾

眼鏡蛇鑽入男廁　拉屎哥絕望慘叫

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面