空軍上尉夜闖寢室「偷女同袍內衣褲塞褲襠」　躲廁所被抓包丟軍職

▲空軍上尉闖進女幹部寢室偷內衣褲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

空軍一名林姓上尉曾亂碰女性同儕身體，前年又在受訓期間闖入女幹部寢室偷內衣褲，碰巧遇到女幹部回寢室，他被發現後躲進廁所，還把偷到的內衣褲藏進褲檔，被軍方記2大過後，核定不適服現役退伍，林男不服，一路上訴到最高行政法院遭駁回確定，服役16年的他慘丟軍職。

判決指出，林男在空軍航空技術學院受訓期間，於2022年11月1日未經女幹部同意，私自進入她寢室偷拿內衣褲，軍方得知後召開懲罰評議會予以記大過兩次懲罰後，2022年11月29日核定為不適服現役退伍，林男不服，提起訴願，經國防部駁回，林男再提行政訴訟。

林男認為，他平時與女幹部相處融洽，否則在女幹部辦公室幫她按摩肩頸時，女幹部不可能不制止他。且他事後也深感懊悔並已道歉、配合調查，他認為處分已違反比例原則，而且違失行為屬於私德行為，並沒有影響軍務，加上他歷年考績評定都為甲上，原處分未考量他良好的表現，希望能撤銷原處分。

軍方表示，林男2016年於行政室對女性同仁用手指觸碰手臂及腰間，舉止輕浮有不當行為，違反國軍人員行為規範；2022年3月上班洽公期間誤入女性休息室，經女性同仁發現糾舉，後續又變本加厲肇生本案，女幹部對林男多次藉故碰觸她身體，早已心生反感、閃躲表示不歡迎並要他罷手，且對林男行為提出性騷擾申訴，可見如果不嚴懲林男就沒有警惕效果。

軍方認為，林男因歹念於深夜進入異性寢室，拿取貼身衣物，為避免發現而躲藏於廁所，女幹部返回寢室後形跡敗露，林男隨即將偷的貼身衣物塞進褲檔，導致女幹部受到極大驚嚇，身心受創。林男事後仍飾詞狡辯，且之前即曾因進入異性寢室遭懲罰，卻未記取教訓，顯見其性別分際觀念淡薄，核予「大過兩次」懲罰實屬適當。

台中高等行政法院審酌，林男行為均非可取，原處分用法並無違誤，也沒有林男所指違反比例原則的裁量瑕疵或逾越裁量等情形，判林男訴請撤銷為無理由，應予駁回。林男再度上訴，被最高行政法院駁回，全案定讞。