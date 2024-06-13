陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

記者柯沛辰／綜合報導

中共海軍一名退役的阮姓少校艇長9日駕快艇闖進淡水河漁人碼頭，直到登陸後被民眾目擊報案，才遭海巡人員逮捕。對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將13日證實，陸方快艇噸位小，海軍雷達沒辦法發現這麼小的船。

作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將13日在例行記者會上表示，雖然海域執法平時是海巡署權責，但國防部針對國防安全的維護部分，是不分平、戰時責無旁貸。

他指出，事發後，國防部首先要求第三作戰區召集海軍、海巡署、岸巡部隊等相關單位檢討，後續將再針對聯防機制、重要軍事目標、關鍵基礎設施等重要航道防護，進行統一檢討和後續策進。

邱俊榮解釋，海上所有事務由海巡、海軍綿密聯繫、共同應處，但海上目標掌握有困難度，主要有2點因素，一是目標大小，二是天候及海象，若是事件中這類小型快艇，在掌握上確實會有限制，未來將持續強化海上目標掌握及整合，海軍與海巡責無旁貸。

邱俊榮表示，這次的快艇噸位，並非海軍岸置雷達所能掌握的，當天偵巡艦也無法發現這麼小的快艇，等到海巡近岸雷達發現時，快艇已在6浬內。

▲阮男聲稱「投奔自由」，但他曾任中共海軍少校艇長，抵達後又刪除航跡紀錄、攜帶東南亞多國外幣，說法啟人疑竇。（圖／記者張君豪翻攝）

被問及海軍與海巡溝通是否順暢？邱俊榮回應，在偵獲海上目標方面，海軍主要針對軍是船舶，海巡則針對非軍事船舶及民用船舶，但聯合情監偵由海軍及海巡一併掌握，也有簽定相互支援協定。

至於這次事件是否為中共灰色地帶襲擾？國防部發言人孫立方少將回應，目前檢調已經著手進行司法調查，事件性質將依調查結果來定論，但台灣今天面對的灰色地帶挑戰樣態確實相當多元、威脅程度也更高，國軍將以廣域角度，從台灣整體海域可能產生的新威脅來採取新反制措施，並統合建立一個作業程序。