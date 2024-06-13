　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

記者柯沛辰／綜合報導

中共海軍一名退役的阮姓少校艇長9日駕快艇闖進淡水河漁人碼頭，直到登陸後被民眾目擊報案，才遭海巡人員逮捕。對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將13日證實，陸方快艇噸位小，海軍雷達沒辦法發現這麼小的船。

作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將13日在例行記者會上表示，雖然海域執法平時是海巡署權責，但國防部針對國防安全的維護部分，是不分平、戰時責無旁貸。

他指出，事發後，國防部首先要求第三作戰區召集海軍、海巡署、岸巡部隊等相關單位檢討，後續將再針對聯防機制、重要軍事目標、關鍵基礎設施等重要航道防護，進行統一檢討和後續策進。

邱俊榮解釋，海上所有事務由海巡、海軍綿密聯繫、共同應處，但海上目標掌握有困難度，主要有2點因素，一是目標大小，二是天候及海象，若是事件中這類小型快艇，在掌握上確實會有限制，未來將持續強化海上目標掌握及整合，海軍與海巡責無旁貸。

邱俊榮表示，這次的快艇噸位，並非海軍岸置雷達所能掌握的，當天偵巡艦也無法發現這麼小的快艇，等到海巡近岸雷達發現時，快艇已在6浬內。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲阮男聲稱「投奔自由」，但他曾任中共海軍少校艇長，抵達後又刪除航跡紀錄、攜帶東南亞多國外幣，說法啟人疑竇。（圖／記者張君豪翻攝）

被問及海軍與海巡溝通是否順暢？邱俊榮回應，在偵獲海上目標方面，海軍主要針對軍是船舶，海巡則針對非軍事船舶及民用船舶，但聯合情監偵由海軍及海巡一併掌握，也有簽定相互支援協定。

至於這次事件是否為中共灰色地帶襲擾？國防部發言人孫立方少將回應，目前檢調已經著手進行司法調查，事件性質將依調查結果來定論，但台灣今天面對的灰色地帶挑戰樣態確實相當多元、威脅程度也更高，國軍將以廣域角度，從台灣整體海域可能產生的新威脅來採取新反制措施，並統合建立一個作業程序。

 
ET快訊
沙烏地阿拉伯不續簽「石油美元協議」　50年獨厚美元協議終結
保時捷追撞槽車！　39歲男慘死國1
台中國小女童救女大生！怒推倒公車打人婦：我早就想打她了
威力彩3.52億一注獨得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

「海峽論壇」邀請7千台灣人！陸委會：航班運輸量跟平常差不多

嘆「用文字遊戲欺騙外媒」　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

蘇俊賓出席行政院會力陳消防法補破網　閣揆允諾研議再補強

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

上海市長將出席雙城論壇？陸委會：現在談誰來都還太早

慶祝警察節桃園表揚66模範警察+協勤民力　張善政：感謝守護治安

「兩岸互不隸屬」是事實非挑釁　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

登《時代雜誌》封面　賴清德：願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

「海峽論壇」邀請7千台灣人！陸委會：航班運輸量跟平常差不多

嘆「用文字遊戲欺騙外媒」　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

蘇俊賓出席行政院會力陳消防法補破網　閣揆允諾研議再補強

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

上海市長將出席雙城論壇？陸委會：現在談誰來都還太早

慶祝警察節桃園表揚66模範警察+協勤民力　張善政：感謝守護治安

「兩岸互不隸屬」是事實非挑釁　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

登《時代雜誌》封面　賴清德：願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

AI幫國庫賺飽！台中地稅局指定路口抓欠稅　進補上億元

老公收入都拿去養婆家！　她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」

4生肖下半月事業旺翻！　這生肖潛能大爆發勢不可擋

她在男友家工作嫌媽媽學歷低　竟狠嗆「這句」：乞丐趕廟公？

夏季必備「6款口碑防曬」推薦　豔陽高照也不怕曬黑曬老

高雄路面出現「人工天坑」！4人中招3傷　騎士摔落驚悚畫面曝光

吃冰咬到硬塊　醫師吐出來一看是「人類手指」...當場嚇傻

最聽女友話的3大星座男！Top 3在外是霸總　私下超寵另一半

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

政治熱門新聞

陸男快艇直達淡水河　海軍：雷達無法發現小船

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

「兩岸互不隸屬」是事實非挑釁　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

海峽論壇邀請7千人！陸委會：航班跟平常差不多

快訊／徐巧芯曝王義川闖紅燈片　王已繳罰單：報案確認是否刻意跟監

文字遊戲騙外媒　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

金曲獎找王力宏演出網罵翻　議員質疑：是否真的夠格？

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

于北辰恐被罷免？　郭正亮評他孤鳥狀態：非常危險

登《時代雜誌》封面　賴清德：願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」

逮到了！柯建銘朝野協商「門口抽菸」　柳采葳向衛生局檢舉

葉元之被罷免「危險度」最高　黃暐瀚分析3危機、3解方

蘇俊賓力陳消防法補破網　卓揆允諾研議再補強

捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

更多熱門

相關新聞

藍提警消退休所得替代率調高　銓敘部憂財務缺口加大：盼維持現狀

藍提警消退休所得替代率調高　銓敘部憂財務缺口加大：盼維持現狀

立法院司法及法制、內政委員會今（13日）進行第1次聯席會議，審議蘇清泉等27位立委擬具「警察人員人事條例修正草案」，調高警消及海巡人員每月退休所得替代率，其服務年資滿15年者，替代率為45%，其後每增加1年，替代率增給2%，最高採計40年，並以90%為上限。銓敘部則表示，此舉將讓退撫基金財務缺口加大，與年改合理退休所得政策目標背道而馳。

陸男駕快艇直達淡水河！邱毅揭4警訊

陸男駕快艇直達淡水河！邱毅揭4警訊

陸男駕快艇直衝淡水 國台辦：個人行為，民進黨沒必要草木皆兵

陸男駕快艇直衝淡水 國台辦：個人行為，民進黨沒必要草木皆兵

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

闖淡水河陸男再起底！有過兩段婚姻開建設公司倒閉

闖淡水河陸男再起底！有過兩段婚姻開建設公司倒閉

關鍵字：

淡水河快艇雷達海軍海巡

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

50年協議終結！沙烏地阿拉伯不續簽石油美元協議

人夫車震小三　遭特斯拉哨兵模式出賣

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲慘死國1

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

更多

最夯影音

更多

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面