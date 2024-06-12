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頂呱呱「老派浪漫聯名餐74折起」只賣2周！還有全新烏梅鳳梨雪泥

▲▼頂呱呱xPinkoi跨界聯名推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲頂呱呱找來Pinkoi首度跨界合作。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備衝吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」宣布跨界找來「Pinkoi」合作推出2款聯名套餐，且限時下殺74折起，吃得到炸雞、呱呱包、地瓜薯條等經典美食，還加碼推出全新飲品「烏梅鳳梨雪泥」，懷舊酸梅汁結合鳳梨，清爽又好喝，6月13日起限時2周上市。

▲▼頂呱呱xPinkoi跨界聯名推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲一共有2款聯名套餐選擇，還送超可愛限量小插旗。

「頂呱呱xPinkoi」首度合作，並以懷舊復古作為主題推出2款聯名套餐，有單人必點「老派浪漫獨享餐」，內含原味炸雞1塊、明星呱呱包1個、小份地瓜薯條1份、甜甜包2個及中杯烏梅鳳梨雪泥1杯，原價250元，特價只要199元。

還有「老派浪漫雙人餐」，吃得到辣味炸雞1塊、呱呱包2個、原味炸雞1塊、甜甜包2個、小份地瓜薯條1份及中杯烏梅鳳梨雪泥2杯，較原價打出74折優惠，只要319元就能吃到，且餐點上還附有超Q老派浪漫小插旗、紙杯墊，可愛到不行，數量有限、送完為止，6月13日起至6月27日限時開吃。

▲▼頂呱呱xPinkoi跨界聯名推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲「烏梅鳳梨雪泥」是選用鳳梨搭配烏梅的組合，酸甜又消暑。

另，套餐內含的「烏梅鳳梨雪泥」是全新飲品，把懷舊酸梅汁升級回歸，加入清爽鳳梨搭配酸甜烏梅酸甜，冰沙狀的雪泥沁涼口感夏天喝超消暑，每杯售價中杯50元、大杯60元。

▲▼頂呱呱xPinkoi跨界聯名推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲頂呱呱5門市推出戳戳樂活動。

為歡慶聯名上市，活動期間內登入Pinkoi APP並輸入專屬優惠代碼「@TKK520」即可領取「滿650元折50元」的 Pinkoi優惠券，限量發送、用完為止。

除外還有5家頂呱呱門市同步推出懷舊戳戳樂活動，最大獎送出「復古3C音響」，還有Pinkoi航空袋、筆記本等精美好禮，只要購買聯名雙人餐即可參加活動，每店限量40名，參與門市有大同店、新光南西店、新光站前店、西門店、林森北店。

▲▼麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」、「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」、「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。

除外，麥當勞人氣「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」近日也重磅回歸，選用整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感及濃濃起司香，至7月9日前限時開賣或售完為止，單點皆為124元，經典套餐189元；還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同步上市，單點104元，經典套餐169元。

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