醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

▲醒吾科大不滿女學生宿舍提供舊生續住床位不足，寫信連署向教育部投訴。（圖／醒吾科大提供）

記者許敏溶／台北報導

醒吾科技大學近期公告，女學生宿舍650個床位中提供300床給舊生申請續住。未料舊生申請超過300人，引發學生不滿，批評校方過去從未有此規定，且漠視弱勢族群，更在Dcard發文，連署寫信向教育部投訴。醒吾科大今（12日）表示，設定300床是根據過去3年平均值，目的是避免空床閒置造成資源浪費，校方在了解學生需求後，將會滿足符合續住申請資格且有意住宿學生的需求。

暑假即將到來，不少大專校院學生陸續搬離宿舍。而醒吾科大日前公告，女學生宿舍650個床位中將提供300床給舊生申請續住，但因申請學生超過校方預期，引發學生不滿，在Dcard發文，指女生宿舍預估總床位超過700位，校方只開放300個名額給舊生入住，在前一屆沒有開放這麼多名額給新生，學校方沒給予解釋。

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該文也批評校方，抽籤結果時間過於緊迫，期末搬離時間也不夠充裕，對於要緊急到校外找住處學生來說造成困擾。文中也不滿學校漠視弱勢族群，未被列為優先入選住宿名單，也不滿校方徵選宿舍幹部方式。最後發文者還發動一起寫信連署向教育部投訴女學生宿舍不足問題。

對於學生不滿，醒吾科大表示，學校分析近三年9月開學後，舊生中女學生入住宿舍平均為301人，為有效分配床位予舊生續住及新生入學後有意住宿者需求，所以將女宿舍650個床位中，提供300床給舊生申請續住，以免非迫切需求者申請後任意放棄，造成開學後床位資源閒置浪費。

醒吾科大指出，總計有367名舊生申請續住，顯示學生的需求，近期校方更接到多通家長、學生來電告知類似建議，校方十分重視學生與家長意見，商討後決議讓符合續住申請資格且有意住宿者都可入住，讓同學們都可安心在課業上及校園生活。