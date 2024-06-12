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社會 社會焦點 保障人權

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

▲▼貴婦奈奈男友父母遭檢方發布通緝之外逃黃立雄、黃林麗真夫妻。（圖／記者陳煥丞攝）

▲貴婦奈奈男友父黃立雄欠稅千萬，士林執行署已發布禁奢令。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者黃宥寧／台北報導

全民盯起來！網紅貴婦奈奈男友父黃立雄因涉詐欺案，5月被押解返台，但黃欠稅7130萬餘元，被法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶，甚至命他端午節後，得提出清償計畫，但黃仍置之不理，士林分署昨（11日）對他發布禁奢令，凡違反被民眾檢舉，都可能為聲請法院管收的強力事由。

調查指出，黃立雄與兒子創立「杏立博全」醫美診所，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，包括欠繳個人健保費、違反醫療法罰鍰等，總計欠稅7155萬餘元，其中107年度積欠之所得稅就高達3448萬餘元、罰鍰3131萬餘元，因此被列為「欠稅大戶」。

國稅局移請法務部行政執行署士林分署追討，全面清查其名下財產，卻發現他在台資產所剩無幾，僅保險部分99萬5610元能執行，士林分署因此發布獎勵公告，若民眾檢舉黃名下財產，檢舉獎金最高可拿到100萬元。

5月15日士林分署首度通知黃說明，黃只對107年綜所稅有疑義，覺得沒賺那麼多，又推託稱醫美診所是兒子經營，診所積欠的所得稅不能推到他頭上，請求給他一個禮拜時間親自清查。

不過，士林分署認為黃逃匿加拿大長達6年，返台後又能立即繳出50萬交保金，並非全無資力，將於端午節再度通知黃說明，並要求提出具體清償計畫，孰料，至今尚未收到相關計畫，11日已對黃發出禁奢命令。

▲孫道存入監報到。（圖／記者林敬旻攝）

▲已故的前太電董事長孫道存曾因欠稅上億元破產，破產後仍過極奢日子引撻伐，催生出「禁奢令」。（資料圖／記者林敬旻攝）

禁奢令又名「孫道存條款」，全因前太電董座孫道存欠稅上億，還過極奢華生活引撻伐，催生此條款。

禁令包括禁止一定金額消費（如購買、租賃或使用單筆新台幣2000以上之商品或服務）、搭乘特定的交通工具（如計程車、高鐵、飛機）、特定投資（股票、期貨）、到高消費場所消費（如酒店、高爾夫球俱樂部等），即使是由他人提供，均受限制。

凡義務人其生活逾越一般人通常程度或違反禁止命令之情形，民眾均可提供相關證據資料檢舉，經確認後，依滯欠金額核發1萬至10萬元不等獎金，特別困難者最高可獲20萬元；若成功限期清償或裁定管收後清償，將按清償金額的5%發放獎金，最高可達100萬元。檢舉專線為(02)2633-1266。

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