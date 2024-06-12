必勝客「618激省優惠」一次收！買紙包飯送比薩、副食下殺1元吃

▲必勝客618優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎戰618購物節！人氣速食品牌「必勝客」一口氣祭出多重省荷包優惠，不僅有3個大比薩下殺888元吃，還有個人比薩加1元多1件副食、買紙包飯送個人比薩等超殺好康，即日起趕緊衝全門市開吃。

▲必勝客618優惠即日起於全門市開跑。

必勝客618限定優惠一次看，即日起至6月30日於全門市爽吃「3個大比薩下殺888元」；還有「Hot三小飽飽餐下殺549元」，內含480元以下小比薩2個加Hot燒小拼盤；「個人比薩加1元多1件副食」，凡購買個人比薩搭配副食3選1只要110元；「霸王功夫雞個人餐下殺140元」，凡購買霸王功夫雞招牌秘製香料腿排1份搭配1隻雞翅，即可加1元多1件副食；還有「小金Q組加購優惠」，小份薯金幣+小份巧克力麻糬QQ球加購價只要68元。

▲6月18日起還有加碼優惠。

除外還有「個人比薩豪爽餐」，即日起至6月17日凡購買100元至125元口味之個人比薩任選1，搭配3樣副食及百事可樂330ml只要179元；6月18日起至6月24日加碼吃「紙包飯送個人比薩」，凡購買指定紙包飯1份就可免費多吃89元個人比薩1個，特價只要209元；6月18日起至7月1日還有「紙包麵豪飽餐」優惠，凡購買179元紙包麵系列搭配4個巧克力麻糬QQ球、百事可樂330ml下殺199元，速食控小確幸趕緊收下。

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。

另外，為歡慶6歲生日，拿坡里則祭出超殺「外帶／內用6塊炸雞桶買1送1」優惠，6月13日起至6月30日連18天爽吃炸雞買6送6，只要花348元就能帶走2桶6塊炸雞，換算下來每塊炸雞只要29元；加碼「唰嘴無骨雞塊」也可享「買1送1」優惠，只要109元即可直接爽吃2份，提醒優惠限於全台12家拿坡里炸雞專賣店開賣。