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拿坡里「炸雞買6送6」限時18天搶！加碼吃無骨雞塊買1送1

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開吃！人氣速食品牌「拿坡里」超殺生日慶優惠來了，限時18天爽吃「炸雞買6送6」，換算下來，每塊炸雞只要29元，加碼還有無骨雞塊也可享買1送1優惠，6月13日起正式開跑。

為歡慶6歲生日，拿坡里祭出超殺「外帶／內用6塊炸雞桶買1送1」優惠，6月13日起至6月30日連18天爽吃炸雞買6送6，只要花348元就能帶走2桶6塊炸雞，換算下來每塊炸雞只要29元；加碼「唰嘴無骨雞塊」也可享「買1送1」優惠，只要109元即可直接爽吃2份，小確幸趕緊收下，提醒優惠限於全台12家拿坡里炸雞專賣店開賣。

▲▼漢堡王推出+1元多1堡優惠。（圖／業者提供）

▲8大組合優惠一次看。※點圖放大

另外，漢堡王即日起至6月24日祭出「+1元多1堡」限定優惠，一共有8大組合任選，最低只要花90元就能爽吃2堡，優惠組合有「Q彈海老堡+脆洋蔥牛肉堡特價120元」、「Q彈海老堡+經典脆雞堡特價120元」、「西部小華堡+小華堡特價110元」、「田園烤牛堡+洋蔥圈烤牛堡特價90元」。

還有「起司醬洋牛堡+田園烤牛堡特價110元」、「洋蔥圈脆雞堡+經典脆雞堡特價90元」、「單犇牛肉堡+雙起士牛肉堡特價96元」及「小華堡+田園烤牛堡特價110元」，提醒該優惠不適用於機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市。

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