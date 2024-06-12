徐巧芯喊冤「我在採訪時被騙」　控週刊竟使用詐欺犯的言論提問

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉入洗錢、詐欺遭收押，徐巧芯遭外界質疑說法一變再變。鏡週刊報導披露杜秉澄在延押庭指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，徐巧芯昨也憤而對鏡週刊提告加重誹謗。徐巧芯今（12日）受訪時再控訴，自己是被週刊欺騙的情況下回應對方，鏡週刊記者根本沒有做合理的查證。

鏡週刊報導提到，台北地檢署偵辦劉向婕、杜秉澄涉詐欺案，杜秉澄在延押庭指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案。北檢將與徐巧芯被控詐欺等案一併調查，並提訊杜秉澄說明。對此，徐巧芯今天下午在臉書發文指稱，針對不實新聞「就是告」，她要向北檢提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及鏡週刊加重誹謗。鏡週刊則回應，將協助記者對徐巧芯提誣告。

徐巧芯今日上午受訪時再批，「鏡週刊當天在訪問我的時候是用欺騙的方式」，沒有做合理的查證，當時傳訊息給自己的時候，他說「委員你， 想請教你針對司法單位接獲訊息，指您涉及潛艦沒有說聲聞，回饋及內線交易等不法，您有相關回應嗎？」自己回說「不可能吧，我又沒有玩股票，我也不認識任何潛艦廠商，更不用說什麼回饋了。」

徐巧芯表示，對方完全沒有說詢問她的事情，是來自所謂杜秉澄詐欺嫌疑犯在庭上的說法，而且那個庭是不公開的，照理來說是「偵查不公開」，當她打電話給記者的時，對方也完全沒講，「他欺騙我說那是所謂的司法單位，什麼時候詐欺犯變成司法單位了？我也覺得還滿訝異的，所以他們當時並沒有跟我查證，他們是用欺騙的方式，我覺得這點蠻惡意的。」

徐巧芯認為，該記者就是用釣魚、用欺騙的方式來詢問，「所以我是完全摸不著頭腦，不知道他想要問什麼，一直到隔天出刊，我才知道說原來這是一個詐欺嫌疑犯講的話。」

徐巧芯續指，甚至對方在提及潛艦時，也沒有提到聲紋，如果提到聲紋的話，會馬上告訴他，「這個潛艦連水都還沒有下哪來的聲紋？可是他刻意避開這兩個字 ，這種釣魚的方式、欺騙的方式當然有違新聞倫理！」