失業尪竟靠「賣妻肉照」變有錢！　人妻崩潰求助

▲夫失業竟賣老婆裸照賺錢。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

山東一名人夫因為懷疑新婚妻子偷吃，居然四處張貼老婆的「裸照」找人，而裸照被女方家人發現，讓女子氣到怒吼，「根本是丟人啊」，而在馬來西亞，則是有一名失業的人夫，偷偷兜售妻子的裸照和影片賺取外快，得知真相的妻子慌到不知該如何是好，只好上網求助，對此，網友紛紛勸她「報警離婚」。

這名大馬女子投稿至Facebook粉專「XUAN Play」，透露她發現老公最近收入增加，沒想到來源竟是販售她的裸照，讓她頓時晴天霹靂！這名女子透露，她和丈夫結婚4年，育有一名一歲孩子，未料丈夫3個月前突然說很累，想休息一段時間，然後就離職了。

據原PO表示，畢竟夫妻倆還有存款，而她也有工作，所以同意了。雖然丈夫沒有工作，但卻仍有收入，頓時讓這位人妻起疑，「他說是因為他居家工作，偶爾回公司就好，我也沒有多問」，她指出，不久後她無意間發現丈夫和很多陌生人在手機上聊天，原來是對方在賣她的裸照和錄影畫面，那是她以前不懂事，在丈夫要求下所拍攝的。

這名人妻表示，「我試著問他，他卻說他沒有賣，還刪除了證據，手機也不離身，顧得很緊」，心寒的她指出，如今很擔心這些裸露畫面外傳，但卻想蒐集足夠的證據，於是一直沒有和丈夫撕破臉。

原PO表示，「有一回，剛好他在洗澡，我偷看他的手機，發現了一些證據，想要拍下來記錄時，他剛好從浴室出來了，我要求他刪掉全部影像和照片，但他不肯」，這名人妻表示，「我現在想問大家，我應該怎麼做？孩子才一歲大，離開他照片影像沒刪掉也無法解決問題」。

對此，不少網友紛紛留言表示，「請報警去，謝謝」、「報警，然後離婚」、「不離他也會賣的，想什麼，結論就是離婚」、「提告他，正常的老公那會讓人家看自己老婆裸體的！繼續下去老婆會變神經質，天天擔心房間、廁所間有沒有放攝像頭！離婚算了吧！」、「直接收集證據提告，要求重判，離婚」。

▲大馬丈夫辭職後，竟然賣妻子的裸照賺錢。

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