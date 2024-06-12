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讓人「AI不釋手」的Google Pixel 8a來了！秒變修圖大師、免費私人秘書上線

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲街訪結果顯示，民眾最常使用手機的AI功能就是修圖，可見大家對於漂亮照片的重視程度。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

AI已經成為許多人工作上的好幫手，最近ETtoday「街訪突即隊」的小編雅憶就分享，「拍街訪主題拍到沒梗啦！」她靈機一動想到問AI要拍什麼才好？得到了AI根據搜尋的時事內容分析整理後，認為可以詢問AI相關的問題，最後給出了題目「最常用AI在手機上做的事？」，實際街訪民眾後，還真的聽到了許多方面的答案，趕快跟著雅憶一起來瞧瞧吧！

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

雅憶訪問了不少民眾，發現其中許多女孩最常在手機上使用的AI功能是「修圖」，像是出去玩時在人氣觀光景點，每次拍照背後總是出現一堆不相關的人頭，實在很煞風景，這時AI的P圖功能就非常好用，以前自己修一定會出現一些嘎嘎角角，「AI都P得超真實欸！它幫我修得超完整，很讚」；也有笑說不修圖就不敢發照片的女孩直接出賣自己表示，她會使用AI修圖「把肚子弄小一點」。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

另外有民眾認為AI就像是私人助理，她以旅遊舉例，可以透過手機AI幫忙查詢當地的知名景點等資訊，就像是「我有一個免費的私人秘書」；旅行時仰賴手機AI功能的部分還包括「翻譯」，有受訪民眾表示先前至歐洲、東南亞等地遊玩，因為不熟悉當地語言總覺得玩得卡卡，有了翻譯功能「不論是公事或生活上，很容易就可以知道對方要講什麼，就少一些語言上的隔閡」。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

現在只需要一支手機就能集滿上述所有好用的AI智慧功能，雅憶也不賣關子大方分享，原來是Google全新推出的「Google Pixel 8a」AI輕旗艦手機，號稱是目前表現最猛的AI手機，擁有它就能瞬間變成修圖大師！以前跟朋友合照時，常常出現角度不對或是剛好不小心閉上眼睛等表情不ok的狀態，拍了一大堆照片偏偏挑不出一張所有人都滿意的，但又不好意思一直重拍，這時Google Pixel 8a的「完美合照」功能就派上用場，有多款表情讓每個人都可以選到自己最滿意的樣子，就能合成一張大家都滿意的照片；還有「魔術修圖」功能，則是可以讓照片背景中不想入鏡的路人或雜物消除掉，是愛發社群的人必備神器。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

有時候滑到網路上某個有興趣的東西，好想知道是什麼但卻不曉得該如何搜尋才找得到時，Google Pixel 8a的「畫圈搜尋」功能就能解決這個難題，例如滑到名人穿搭，覺得好好看想get同款，但又不曉得牌子真苦惱，只要長按主畫面鍵把想知道的部分圈起來，AI就會快速幫忙找到是什麼品牌，就連哪裡買、多少價格都一併送上，快速又實用。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

Google Pixel 8a的「即時翻譯」功能使用起來更是直覺方便，只要將相機對準外文菜單或是路牌等需要翻譯的位置，只需要1秒就能翻譯成看得懂的語言，完全就是出國旅行、出差的神隊友。Google Pixel 8a內建的Google AI Gemini則是聰明的私人AI助理，可以幫忙創意發想、寫文章、制定計畫等，每一項都超級實用，雅憶笑說絕對會用上癮讓人「AI不釋手」。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

這麼「頂」的手機要去哪裡買？這題不用問AI，雅憶直接送分給答案「現在只要到台灣大哥大申辦指定專案，就可以把全新的Google Pixel 8a以0元帶回家」！走一趟myfone門市還能現場體驗實機，感受Google Pixel 8a的AI魅力。

▲▼Google Pixel 8a,AI,完美合照,魔術修圖,畫圈搜尋,即時翻譯,台灣大哥大。（圖／翻攝自影片）

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