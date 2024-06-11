地震後宜蘭旅宿業重創「住房剩2成」　業者喊話中央比照台東補助

▲0403花蓮地震後，端午連假宜蘭觀光業大受打擊，住房率不到去（2023）年同期的4成，遊客也大減。（示意圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

救宜蘭觀光！宜蘭旅宿業聯名向中央陳情，要求比照台東列入震後振興觀光補助縣市。這是因為0403花蓮地震後，宜蘭觀光業大受打擊，卻未被列入中央的補助名單。業者指出，這次端節連假，宜蘭的住房率僅有2至3成，呼籲中央到宜蘭實地了解觀光產業的現況，比照台東納入補助。

交通部觀光署為協助花蓮地震後的旅宿業恢復正常營運，已經提供了補助措施。6月1日起，入住花蓮縣合法旅宿的自由行旅客，平日每房每晚最高可獲得1000元補助，假日則是500元。台東則訂於8月1日開始，平日每房每晚最高補助1000元。

宜蘭旅宿業聯名向中央陳情說，根據假日車流分析，有65%的車流是往花東方向，旅客多會規劃三天兩夜或四天三夜的行程，至少會有一晚留宿宜蘭。但0403花蓮地震後，宜蘭的觀光業也受到了嚴重影響，以端午連假來看，宜蘭的住房率首日約6成，第二天僅剩3成，第三天更是不到2成。

陳情指出，端節連假宜蘭住房率不到去年同期的4成，很多遊客都選擇不來，但現在的宜蘭是「好住不貴、好玩不累、好吃不用排隊」，是來宜蘭最佳的旅遊時機。因此，呼籲政府應該比照台東的補助方案，對宜蘭提供補助，這樣才符合公平性。

宜縣府表示，宜花東應該被視為同一個遊憩廊帶，因此宜蘭的觀光產業也應該被納入補助方案。希望中央在不影響花東國旅振興方案的前提下，能夠擴大補助的範圍，包括宜蘭，以提升宜花東整體的觀光信心。