女房客喝醉遭性侵！房東「下體掛保險套」逼問：我很小？

▲高雄一名女子在外租屋，喝醉卻遭房東性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子小婷（化名）先前向蔡姓房東租屋，沒想到某天喝醉時遭到性侵，起床發現衣衫不整、蔡姓房東的生殖器還戴著保險套，嚇得立即逃離現場、報警提告。蔡男一審被依乘機性交罪判3年6月，案件經過上訴，最高法院予以駁回。

根據判決書內容，小婷2022年5月間凌晨下班，在租屋處門口時碰見了蔡姓房東，當時蔡姓房東認為她「怪怪的，好像卡到陰」，於是提議到一處宮廟拜拜。

小婷當下並無拒絕，在蔡姓房東的陪同下，到某處廟宇拜拜，等到結束回到住處時，已是中午11點左右。由於當時小婷有肌肉痠痛的症狀，蔡姓房東又邀請小婷到他的住處，由他來幫忙拔罐。

幫忙緩解肌肉痠痛的過程中，蔡姓房東外出買酒，並且與小婷一起飲酒聊天，豈料他看見小婷喝醉，竟覺得有機可乘，動手侵犯了對方。

▲女房客起床發現自己衣衫不整，房東全裸在旁邊，生殖器還戴著保險套。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小婷清醒以後，發現自己衣衫不整，且蔡姓房東全身赤裸、生殖器還戴著保險套，嚇得趕忙以遛狗為由逃離，並且打電話向朋友求救、報警提告。

事後蔡姓房東辯稱，2人是合意性交，是小婷主動靠近、索要發生性關係，過程中也沒有不愉快，但後來又說自己喝得爛醉，第一直覺是旁邊躺著愛人、想要發生性行為，因此忘記把小婷叫醒、詢問意願。

此外，事件發生以後，蔡姓房東不斷傳訊騷擾小婷，詢問「我鳥很小隻？」、「閃閃為什麼X1半就走了」、「閃閃 世界上那有人用1半的啊」、「您真的很殺人」、「宇宙超級無敵霹靂大美女」等話語，全都被小婷已讀不回。

雖然小婷指證歷歷，不過在審理的過程中，蔡姓房東已與小婷調解、履行完畢，高雄地院審理後，依照乘機性交罪，判處3年6月有期徒刑。

蔡男對此不服，提起上訴。高雄高分院審理後則認為，一審量刑無不妥，蔡男主張「原判決未依法減刑即有量刑過重之違誤」等均無理由，因此予以駁回。

蔡男對於二審不服，再度提起上訴。最高法院法官則認定，若非判決違背法令，不得上訴到第三審法院，蔡男的上訴理由書狀中，並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則、或如何適用不當，或是指摘原判決違法等情事，顯然與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形不相適合時，都應認定上訴違背法律之程式，因此予以駁回。