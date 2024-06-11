人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

▲人夫偷吃被原諒，11年後崩潰發現「妻子玩更大」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名61歲外國人夫日前透露，他11年前婚外情曝光，然而妻子卻選擇原諒，讓他下定決心離開小三，盡力修補與妻子的感情，他也一直以為自己的婚姻幸福美滿，不料他最近卻發現妻子不但每周都會去享受情趣按摩，至少出軌了7名男子，讓他非常崩潰。

人夫寫信給《太陽報》專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）求助，表示自己與現年55歲的妻子已經結婚34年，養育的2名兒子已經長大成人，婚姻生活看起來幸福美滿，但其實他11年前曾經出軌小三，曝光後妻子選擇原諒他，兩人亦繼續正常過日子。

人夫說，妻子當年原諒他出軌後，他除了下定決心離開小三外，也想盡力修補與妻子的感情，想要與妻子重拾男女激情，然而他因為年紀等因素，在性愛上實在有心無力，妻子也表示諒解，沒想到他最近才發現，妻子每周周末外出做SPA，其實是去享受情趣按摩，至少出軌了7名男子，讓他非常崩潰。

▲人夫表示，他還愛著妻子，但無法接受妻子的背叛。（圖／CFP）

人夫表示，妻子發現事情曝光後，每天都在跟他道歉，還說沒有辦法失去他，然而自己的朋友知情後，都建議他趕快跟妻子離婚，還說繼續跟妻子在一起「是軟弱的表現」，他還愛著妻子，但無法接受妻子的背叛，所以才決定寫信求助，應該要怎麼做才能度過難關。

對此，專欄作家黛德拉（Deidre Sanders）認為，人夫應該向妻子坦白自己的感受，告訴妻子還無法接受背叛這一件事情，以及「你也想在這段關係中獲得身體上的親密與愛，想要讓一切重歸正軌」、「你們可以從更常親吻和擁抱開始，讓你們倆在身體上再度親密」。黛德拉也建議，人夫若一直無法恢復性慾，建議可以求助醫生。