西南風挾雷雨彈！今起連轟南部7天　東部上看35度高溫

▲受到西南風影響，南部整天不定時有陣雨發生的機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，中央氣象署指出，今(10日)台灣受到西南風影響，南部整天不定時有陣雨發生，其他地區有明顯午後雷陣雨，持續到周日(16日)，未來一周各地氣溫30至34度，沒下雨時悶熱，東部可能發生焚風機會，出現35度高溫。

氣象署預報員曾昭誠說，目前台灣北方有個明顯鋒面的雲帶，這段時間鋒面都在台灣北邊的位置，有西南風在台灣附近，所以這陣子中南部地區都會受到西南風影響，降雨比較明顯，各地午後環境較不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，清晨開始降雨回波陸續移進中南部平地，台南、高雄、屏東降雨，尤其屏東達到豪雨等級，南部整天可能都有陣雨發生機會，其他地區偏向中午到下午有午後雷陣雨，特別在近山區跟山區雨勢明顯。

曾昭誠表示，昨天台中彰化南投有較大雨勢，今天不排除也有大雨等級的降雨發生，入夜後雨勢趨緩，但中南部仍有明顯陣雨，主要還是受到西南風帶來不穩定空氣影響。

他表示，未來一周鋒面位置上下來回移動，不會靠近台灣地區，台灣一直在鋒面南方受西南風影響的區域。夜晚到清晨因西南風影響，南部降雨明顯，中部可能有局部陣雨，白天在午後有明顯雷陣雨西南風。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠說，西南風增強過程中，各地溫暖，周三至周六東南部受西南風影響，東南部焚風發生機會，未來一周各地低溫25至27度，高溫30至34度，尤其東南部地區可能有35度。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書表示，台灣梅雨季已經結束了。曾昭誠說明，目前有滯留鋒面在台灣北方，當北方有較強冷空氣下來，滯留鋒會靠近台灣，但要到台灣上空機率已經降低。

曾昭誠表示，5到6月都是梅雨季，也是台灣主要降雨時期，梅雨結束後續還有颱風季，後續降雨的水情可以再觀察。