快訊／端節前夕悲成忌日！單車女路滑自摔　慘遭休旅輾斃畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區大新街，今天（9日）下午發生一起女子遭休旅車輾斃事故。當時騎乘腳踏車的女子不慎自摔後躺在路中，後方駕駛白色休旅車的男子，未發現倒地女子，直接從身上輾過，隨即馬上停車，撥打119處理，救護人員抵達，將女子送往醫院，經搶救仍宣告不治。

▲勵男駕駛休旅車，轉彎時未注意，直接輾過自摔倒地的張婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天下午3時許， 67歲張姓女子騎腳踏車，沿著自強街往大新街方向騎行，行經該處時，疑似天雨路滑，自摔後躺在路中；而準備返家的49歲勵姓男子，駕駛休旅車從大新街右轉進入自強街行駛，疑似車身較高，轉彎時未發現路中的張女，直接從身上輾過，一旁路人見狀連忙叫停。

▲路人發現勵男輾過張女，連忙上前叫停。（圖／記者陸運陞翻攝）

勵男停車後，發現張女遭輾倒在車底，連忙撥打119請求協助，警消人員抵達將人救出，發現張女氣胸骨折、意識不清，立即送往醫院急救，但經搶救後仍宣告不治。警方對勵男酒測，並未有酒駕情況，疑似轉彎未注意車前狀況釀禍，目前已對現場拍照、測繪，以釐清真正肇事原因。

▲警消抵達，將在車底下的張女救出，送往醫院急救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）