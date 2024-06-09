蠟筆小新粉必衝！北中南3處「15座裝置造景」　60款周邊超欠收

▲蠟筆小新造景來了！台中港MITSUI OUTLET PARK以「宇宙探險」為主題設計裝置，還有超萌周邊可收藏。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

蠟筆小新粉絲一定要衝！最受歡迎的5歲小孩野原新之助，今年夏天出現在MITSUI OUTLET PARK北中南3據點，分別為林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」、台南「春日部運動會」為主題，一共設計15座主題裝置造景，除了能拍出可愛照片，期間更推出超過60款周邊，讓小新粉買到手軟。

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▲▼蠟筆小新造景「這夏林口超好玩」裝置在今年夏天登場。（圖／主辦提供）

蠟筆小新是許多人的童年回憶，雖然原作臼井儀人在2009年過世，動畫版導演鴫野彰（しぎのあきら）也在日前因膽管癌辭世，不過這個「最受歡迎的5歲兒童」故事不斷被延續，至今仍是超人氣IP。

▲▼台南蠟筆小新造景以「春日部運動會」為主題設計裝置。（圖／主辦提供）

即日起至9月1日，MITSUI OUTLET PARK在北中南3處打造期間限定的蠟筆小新裝置造景，分別是林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」、台南「春日部運動會」，一共15座主題裝置，讓粉絲跟小新互動，拍出逗趣照片。

▲北中南一共15座主題裝置，讓粉絲跟小新互動，拍出逗趣照片。（圖／主辦提供）

同步也推出超過60款周邊，囊括居家、生活用品，像是有3款不同造型的「點心杯盤組」、超療癒的「製冰盒」、消暑必備「冰霸杯」與「飲料提袋」、半入耳「藍牙耳機」、配件飾品「磁扣鑰匙圈」、輕巧又攜帶方便的「膠囊行動電源」、小新露屁屁「隔熱杯墊」等，不僅實用又療癒，小新粉絲必收藏。

▲▼同步還有多款實用周邊。（圖／主辦提供）

《蠟筆小新》裝置造景與展售店

日期：即日起～2024年9月1日

地點：MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南

林口店：週一至週五11:00-21:30，週六至週日10:30-22:00

台中港店：週一至週五11:00-21:30，週六至週日10:30-22:00

台南店：週一至週日11:00-21:30

●台中國家漫畫博物館「葉宏甲百年紀念」特展

▲台中「國家漫畫博物館」推出「葉宏甲百年紀念」特展，台灣第一本國產英雄漫畫《諸葛四郎》穿越時空。（圖／文化部）

除此之外，台中「國家漫畫博物館」即日起推出「葉宏甲百年紀念」特展，讓台灣第一本國產英雄漫畫《諸葛四郎》穿越時空！當年故事主角諸葛四郎與真平風靡大街小巷，成為當時大人小孩心中的英雄，適逢創作者、漫畫家葉宏甲百歲冥誕，特別讓經典漫畫再現。

▲《諸葛四郎》漫畫更改編成電視劇、舞台劇、電影等，展現台漫跨域的多元可能。（圖／文化部）



文化部表示，葉宏甲1958年於《漫畫大王》周刊開始連載《諸葛四郎》，至1970年間風靡全台，承載許多三至五年級長輩的童年時光與成長回憶，漫畫更改編成電視劇、舞台劇、電影等，展現台漫跨域的多元可能。

▲此次特展包含《諸葛四郎100》漫畫展、《成為諸葛四郎》動畫展、《英雄魂－記憶中的英雄展》等。（圖／文化部）

此次特展包含《諸葛四郎100》漫畫展、《成為諸葛四郎》動畫展、《英雄魂－記憶中的英雄展》等，更邀請紙風車劇團6月15日晚上7點，在台中市光明國中操場演出「諸葛四郎」舞台劇，融入民俗技藝、音樂等戲曲元素，帶領觀眾重回「諸葛四郎大戰魔鬼黨」的年代。

葉宏甲百年紀念特展

《諸葛四郎100》漫畫展

展覽時間：2024年6月8日（六）-2025.01.05（日）

展覽地點：國漫館園區07宿舍



《成為諸葛四郎》動畫展

展覽時間：2024年6月8日（六）-2024.10.14（一）

展覽地點：國漫館園區S主題特展館



《英雄魂－記憶中的英雄展》

展覽時間：2024年5月31日（五）-2024.09.15（日）

展覽地點：國漫館園區01 台中刑務所演武場



紙風車劇團《諸葛四郎》舞台劇

演出時間：2024年6月15日（六）晚上7:00

演出地點：台中市立光明國中操場



國家漫畫博物館園區

開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00

（每週二休館，國定假日比照週末開館）

園區地址：台中市西區林森路33號