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消費者罵翻「加蛋還是+20」　蛋商公會喊話：餐飲業應同步降價

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價創兩年新低，蛋商公會喊話餐飲業同步降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價近2個月4度調降，蛋價已大降12元，產量卻屢創新高，蛋商嘆：「雞蛋多到賣不完」；但消費者對降價無感，許多網友在網路大罵：「加蛋還是要加20元」。台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前產地價已跌至30.5元，蛋農已不敷成本，呼籲消費端餐飲業者也應同步降價，如實反映成本。

國內雞蛋進入消費淡季，產量卻屢創新高，目前每日生產過剩34萬顆雞蛋，各地蛋商面臨囤蛋壓力，近2個月來經過4度調降，目前雞蛋產地價每斤已降至30.5元，批發價降至40元，蛋價再創2年新低，市場也傳出有部分攤商拋售，以低於行情價降價出清。

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針對雞蛋連降，消費者卻仍罵聲不斷，林天來表示，雞蛋報價都是如實反映市況，該漲就漲、該跌就跌，因應夏季消費力道較弱，生產端已經調降12元，部分蛋農甚至是「賠錢養雞下蛋」。他認為，從產地到消費端，整個產業鏈都應該降價，除了蛋農、蛋商要降價外，飼料、種雞和蛋中雞，以及消費端的餐飲業者等通路也要適度調降，才能讓消費者對降價有感。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，端午連假雞蛋可以預期買氣更差，下周蛋價恐怕持續下探，願意尊重市場機制，但他也呼籲飼料大廠也要同步降價，雖然先前已有調降，但降幅不如預期，認為每公斤還有1元的降價空間，只要飼料價格降1元，每月的飼料費就可省下10萬。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3569萬隻，投產數量再創新高，雞蛋每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每天生產過剩34萬顆。 

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