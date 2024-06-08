12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

▲6月9日至6月15日十二生肖運勢排行榜。（示意圖／PIXABAY）



圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，6月9日至6月15日十二生肖的運勢，下周屬雞、猴的人，在事業、財運、愛情、健康等方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

《本周事業運前三名》

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1.雞

本周運勢三級跳，為第一名。大貴人出現，原本認為不可能成的工作任務，沒想到循序漸進的完美達成。

2.猴

本周運勢躍升，為第二名。驛馬星動，多多向老闆爭取出公差的機會，前途光明，繼續努力。

3.羊

本周運勢繼續攀升，掌聲鼓勵得到第三名。要切實把握時機，可以考慮多元多方向發展。

3.狗

本周運勢超旺，好運連連，同為第三名。應把塵封已久不敢動的計畫或夢想，與此時出現的貴人提出。

《本周財運前三名》

1.猴

本周財運躍升，許多臨時進來的案子詢問，讓你充滿信心能拿下，更加積極的努力於當下。

2.狗

本周財運在貴人的持續幫助下，突破了市場上的競爭機制，也減少了資金籌備的壓力，互相合作，互惠賺錢。

3.雞

穩定的業務量，長期的服務口碑，正財穩定的基礎上，有一定的業績獎金，感覺辛苦有代價。

《本周愛情運前三名》

1.猴

愛情運上升，端午假期恰逢男友生日，給對方辦了一場很溫馨的生日會，男友非常開心與感謝。

2.雞

本周愛情運甜蜜，面對不景氣，女友的烹調便當代替外出的消費，節省出來的費用，是你們的旅遊基金。

3.馬

家庭運不錯，早起另出門排隊為一半買喜愛吃的早餐，你知道這是愛她的表現，雖然辛苦，但是值得，愛是在點滴中累積。

3.牛

單身者愛情運上升，有欣賞的異性朋友出現，獨立個性，待人處事純熟，讓你想與她有深入交往的機會。

《本周健康運前三名》

1.雞

健康運不錯，端午假期悶熱的天氣，由陰轉陽氣最盛的時候，可以利用艾草薰香，泡艾草澡等來保護自己，調理身體濕氣。

2.猴

本周健康運佳，甚麼都好，就是睡眠時間稍嫌不足，工作量越大，越要顧好自己的財富之本。

3.兔

健康運不俗，假期結束前也是你進健身房狂運動消除卡路里的時候，千萬不要超過自己能承受的負荷。

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