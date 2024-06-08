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吃飯都要借米！梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：很不捨

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

美超微（Supermicro，SMCI）是近期除了輝達（NVIDIA）、超微（AMD）外，最受矚目的美國AI伺服器大廠，而創辦人梁見後不同於輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰從小移民的背景，身價破億的他出身嘉義窮困農家，三餐連溫飽都是問題，但他仍堅持苦讀，靠著半工半讀終於在26歲時赴美留學，最後創辦美超微成功翻身。梁母近日接受媒體訪問，回想起兒子這段辛苦的歷程，眼裡滿是心疼，「看到他這麼辛苦我很捨不得。」

▲▼ 梁見後回台參加北科大畢業典禮，時任嘉義高工導師的蔡炳煌(左)、現任校長陳瑞洲(右)也應邀參加。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲梁見後回台參加北科大畢業典禮，時任嘉義高工導師的蔡炳煌(左)、現任校長陳瑞洲(右)也應邀參加。（圖／記者翁伊森翻攝）

梁見後母親近日接受媒體訪問，表示過去家裡連吃飯的米都得向她大伯借，三餐溫飽都是問題，生活相當困苦，而孩子們讀書光是上學的路程，就也得徒步走上一個小時。

▲▼ 梁見後母親接受媒體訪問 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼梁見後母親接受媒體訪問，提到兒子言語中充滿不捨。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 梁見後母親接受媒體訪問 。（圖／記者翁伊森翻攝）

梁母表示，就算辛苦，但梁見後仍非常乖巧又很節儉，因爸媽必須忙著討生活，但他仍把家中7個兄弟姊妹教得很好。此外，梁見後放學後也很主動幫忙家務，結束後才能讀書，而他為了不被吵，還曾爬到將近2層樓高的荔枝樹上唸書，「實在很認真」。

不過，提起梁見後辛苦的過往，梁母也忍不住哽咽，表示他在台北工專讀書時，煮一鍋蕃薯粥就吃了一天，回到家也不敢開口跟家裡拿錢，「那時候真的很艱苦」，之後到美國讀書，媳婦還曾抱怨，「吃飯連一張桌子都沒有。」

如今梁見後成功翻身，成為身價破億的CEO，但看在梁母眼中，仍滿是不捨，「看到他這麼辛苦，我很捨不得。」

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