突幫士官按摩…還在耳邊吹氣！海陸連長噁喊「讓你舒服」下場慘了

▲海軍陸戰隊連長對士官性騷擾，遭提告求償，判決出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／高雄報導

海軍陸戰隊一名吳姓中士執勤時，遭到部隊田姓連長以「讓你舒服」為由按摩肩膀，還在他考試時，在他耳邊吹氣，讓他身心受創，憤而對田男提告求償。對此，田男矢口否認犯行，但連上弟兄出面作證，證實連長確實曾對吳男做出按摩、靠很近等舉動。法官審理後，判田男須賠償8萬元，全案可上訴。

吳男提告主張，他於2022年2月16日在連上值星官桌填寫簿冊時，田男卻以「要讓你舒服」為由，無預警從他後方靠近，並伸手按壓、揉捏他的肩膀，他當場表示，「這樣不太妥當且不太舒服」拒絕，但田男卻毫不理會，繼續動作。

吳男還指控，田男曾趁著他在中山室進行模擬學科測驗時，以查看答案為由，靠近他耳邊吹氣，他也是立即就表示，「大仔（台語）你靠我這麼近我壓力很大。」、「大仔（台語）你靠我這麼近我會寫不出來。」

吳男認為自己遭到侵犯，因而情緒崩潰，除了找連上弟兄和輔導長訴苦之外，還得求助身心科，事後也對田男提告求償10萬元。

庭審時，田男否認對吳男有性騷擾行為，辯稱吳男求助身心科是因職場人際因應與壓力造成的情緒焦慮與憂鬱，才會到精神相關醫療院所就診，並非他造成。另外，吳男過去曾因行使業務登載不實文書罪，被判處拘役40日，吳男在服役期間本來就有適應不良及工作態度不佳等狀況，是因對他心生不滿才做出的不實指控，因此請求法官駁回吳男之訴。

不過，法官傳喚連上弟兄出面作證，2名弟兄均表示，雖未看見田男在吳男耳邊吹氣，但確實有看見他對吳男按摩，還有靠很近的行為。法官認為，田男的行為確實已經對於吳男的情緒及日常生活造成影響，構成性騷擾，因此判他須賠償吳男8萬元。全案可上訴。