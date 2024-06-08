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不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

▲重傳LOGO。微波,微波爐。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不是所有東西都可以微波。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少外食族習慣到超商解決三餐，但有些物品不能微波，你有注意到嗎？日前有人發現，超商的冰箱上面貼著「毛豆不能微波，會燒起來！」一名超商店員就說，其實超商內有3款食品，無法直接丟進微波爐加熱，否則可能會爆炸或燒起來。

一名超商店員以「一定要知道的微波小知識！」為題在Dcard發文，表示「真的不是所有東西都可以丟微波耶」，並列舉3個例子，包括茶碗蒸、溫泉蛋以及冷凍毛豆。

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店員指出，其實加熱茶碗蒸最正確的方式，是放進蒸包機裡面慢慢加熱，但不是每間店都有蒸包機，且都要等很久，因此他們都會微波「按3次1」加熱。有一次她不信邪就直接按3，想說秒數都一樣，沒想到直接在微波爐裡面爆炸，讓她超傻眼。

店員也說，雖然溫泉蛋包裝上寫「非供即食，應充分加熱」，但其實它不能微波，應該要拆袋後蒸煮，若直接微波，蛋可能會爆炸；最後就是冷凍毛豆，之前有一次她同事不小心拿去微波，結果因為包裝問題，微波出來的味道超可怕，打開來還有火花，讓他們當場嚇傻。

不少網友紛紛表示，「茶碗蒸爆炸過+1」、「長知識了耶」、「我家人上個月把包子拿去微波，整個焦掉了，變成髒髒包，然後燒焦味在家裡久久散不掉」、「我之前買奶酪，店員直接幫我微波，直到我大叫，他才回過神」、「我就是那個把蛋拿去微波的笨蛋」、「曾經熱紅豆紫米粥忘記開縫，輕微爆」。

也有其他店員分享，「微波過毛豆，是沒有燒起來，但是袋子發出可怕的臭味，客人自己堅持要微波的」、「超商員工路過，真的要看清楚各式各樣微波的注意事項，上次幫客人微波調理包（不是店內的，但外包裝看起來可以微波），沒看清楚事項就直接送進去微波爐，結帳的時候餘光瞄到有煙跟怪異亮光，一轉頭，幹微波爐在大噴煙，直接衝去打開，微波的調理包還在燃燒」。

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