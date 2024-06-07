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桃園將「大規模停水」！　超過7萬戶受影響

▲▼水龍頭,停水,自來水,水,洗臉盆。（圖／記者許宥孺攝）

▲桃園此次停水估計超過7萬戶受影響。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司5日公告，桃園平鎮給水廠辦理「113年高壓電氣設備檢驗等三合一工程」停電施工，6月18日早上8點到晚間最晚11點「將會停水」，時間最長達15小時。預計影響74個里，共7萬416戶，提醒民眾提早儲水。

根據台水公司公告，從早上8時停水到晚上10點的區域為：

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楊梅區(共33里)：三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里(鐵路以南)、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里(國道1號以西)、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里。

平鎮區(共7里)：宋屋里(陸橋南路)、廣仁里、新貴里(新富橋邊)、平安里(南平路)、平鎮里、金星里(南平路)、鎮興里。

從早上8時停水到晚上11點的區域為：

楊梅區(共4里)：裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里(老莊路.小楊梅)。

新屋區(共23里)：下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里。

觀音區(共7里)：觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里。

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桃園停水

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