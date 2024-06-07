出錢助窮困開刀病患...3女做善事被詐千萬　她罹癌靠父母打工過活

▲男子以開刀急需資金詐騙3女遭判刑7年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名高姓男子4年前對外稱做醫療器材買買，以病人開刀急需資金為由，誘騙被害人提供資金，將有高額利潤，詐騙2億多元、遭判8年1月徒刑，未料在法院審理期間又故技重施，又向3名女子以同樣手法詐財近1500萬元，使受害人損失慘重，有人還罹癌生活困頓，彰化地院審結，依偽造文書、詐欺取財罪判刑7年。

依據判決書內容指出，高男向陳等4名女子借帳戶使用，於2021年3月至12月14日期間，佯稱其從事各項醫療器材之買賣，且病人開刀急需資金，若提供資金讓病人周轉，將可分得高額利潤，向3名女子詐財共近1500萬元，其中有一名被害女子轉匯174次、面交51次、無卡存款17次共785萬多元，損失最為慘重。

姓名 借款金額(元) 還款金額(元) 犯罪行為 判罰 A女 333萬9,335元 70萬元 偽造文書 3年 B女 373萬4,585元 200萬元 偽造文書 3年徒刑 C女 785萬6,625元 0 詐欺取財罪 3年6月有期徒刑

▲3女遭詐財近1500萬。（表／記者唐詠絮製）

庭訊時3名被害人，有人畢生積蓄全部遭騙走，造成銀行信用破產，還要償還負債壓力過大，罹患癌症，因此年邁父母需要打零工過活，並稱高男一再以相同手法詐騙；而且東窗事發後，反稱若不和解，即使執行後亦不會還款，3女均希望法官從重量刑。

法官審酌高男於警詢、偵訊中均否認犯行，直至地院準備程序時才願意坦承，雖有意願與3被害女子洽談和解，也沒有能力賠償，考量被告於2020年間因偽造文書等，經彰化地院判刑，再於2022年間再以類似手法詐欺3人，雖然在監所就讀國立空中大學，表現良好，也對自己行為有相當反省，仍依偽造文書、詐欺取財罪判刑7年。