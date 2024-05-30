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社會 社會焦點 保障人權

嘉義民雄出租倉庫遭砸！6煞見警棄槍彈落跑　車輛國道拋錨糗了

▲▼ 深夜忽傳暴力糾紛 民雄警強勢查緝6嫌到案送辦 。（圖／民雄分局提供）

▲嘉義民雄深夜傳暴力糾紛，警強勢查緝6嫌到案起出犯案工具送辦 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮28日凌晨3時許傳出有出租倉庫遭砸，42歲陳姓被害人表示與友人在該處聚會，突然有6名年輕男子出現並持棍棒砸毀倉庫門窗，民雄分局獲報後啟動快打部隊迅速趕往現場，持棒惡煞見警車接近，慌亂間將1個黑色背包丟棄在附近稻田，隨即駕車逃離，經警方檢視黑色背包內竟裝有制式手槍1把、彈匣1個及子彈9顆，所幸現場無人傷亡。

警方調閱周遭監視器及搜集現場跡證，鎖定涉案車輛及相關嫌疑人身分，隨即組成專案小組追緝，並在國道1號北上頭份路段，發現目標車輛拋錨停在路肩，當場逮獲陳、謝2嫌。專案小組同步追查其他共犯，陸續查獲主嫌羅嫌、李嫌及許姓、薛姓少年到案。

據警方調查，羅姓主嫌等人平時於雲林地區活動，與該址承租戶曾有嫌隙，當日前往該處又與被害人發生口角衝突，進而持棍棒滋事。李嫌則坦承平時有隨身攜槍自衛的習慣，沒想到警察快打部隊立即到場，一時緊張怕被警方查緝，就把裝有槍的背包丟到旁邊稻田裡，原本想說風頭過後再來取走，仍被警方眼尖發現。

全案經警方訊後依槍砲、恐嚇及毀損等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。民雄分局表示，對於任何街頭暴力行為，絕對強勢執法、依法嚴辦，本次在最短時間內查獲暴力份子到案，也讓民眾感受到警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心。

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