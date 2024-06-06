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世新第二屆世鑫獎得獎名單揭曉　虞戡平、曹瑞原等影視大咖頒獎

圖一：曹瑞原（左）頒發最佳劇情片予《發財車》導演陳柏翰（右）。（圖／世新大學提供）

▲ 曹瑞原（左）頒發最佳劇情片予《發財車》導演陳柏翰（右）。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

榮耀時刻再現！世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮今（6）日於校內的世新講堂盛大登場！得獎名單邀請資深導演虞戡平、金鐘導演曹瑞原、金牌製作人湯昇榮、華映娛樂董事長梁宏志、億萬票房導演葉天倫等世新大學傑出、優秀校友現場揭曉，不僅代表傳承金獎實力給世新學弟妹，也為產業挖掘潛力新秀。

世鑫獎涵蓋影視製作與畢業展演兩大類別，並新增大學社會責任獎，鼓勵為社會付出的學生團隊。今年入圍7獎領跑的劇情片《Scene Practice》共拿下4獎，評審團認為《Scene Practice》取景充滿巧思，角色與場景光影的構圖直接帶動故事氣氛，處處展現攝影的獨到價值與風格，導演冷靜理性地呈現戲劇軸線，準確掌握影片的風格、節奏及演員的表演幅度，沉穩地掌握戲劇張力，層次分明而不浮誇，一舉囊括最佳攝影、最佳剪輯、最佳燈光與最佳導演。

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圖二：藍偉豪（右）執導的《Scene Practice》榮獲4項大獎，圖為湯昇榮（左）頒獎。（圖／世新大學提供）

▲ 藍偉豪（右）執導的《Scene Practice》榮獲4項大獎，圖為湯昇榮（左）頒獎。

同獲最佳燈光的動畫片《Last Piece of Peace》，還拿下了最佳視覺特效與最佳動畫片3大獎。該片融合2D與3D技術，評審團表示，團隊將想像力發揮到極致，巧思滿滿地讓動畫的質感、畫面佈局再三升華，利用光影創造了角色處境與環境的關係，處處展現視覺驚喜，無論是動畫技術、美學與角色造型都具備極高水準，將戰爭下的老人與機器人的情誼用心呈現、發人深省，提供了豐盛的觀賞體驗。

圖三：虞戡平（左）頒發最佳動畫片予《Last Piece of Peace》導演高梓聆（右）。（圖／世新大學提供）

▲ 虞戡平（左）頒發最佳動畫片予《Last Piece of Peace》導演高梓聆（右）。

堪稱最大獎的最佳劇情片，由世新廣電系碩士班陳柏翰自編自導的作品《發財車》奪下，該片找來台北電影節影帝陳文彬主演，評審團認為，《發財車》反映出台灣社會的庶民生活，情深内歛而不浮誇地呈現出生命的韌性與無奈。該片亦入選公視學生劇展並於公視首播，可在「公視+」平台收看。

擔任最佳劇情片頒獎人的曹瑞原透露，前一晚熬夜看完入圍片單，仍是那一句「為世新學弟妹感到非常驕傲」，他認為這一代的世新人擁有獨特且堅持的品味，不會隨波逐流，擁有將想像化成影像的能力，「我覺得這是很不容易的，在創作過程需要非常的有信心，我覺得他們都非常有信心。」看著一代又一代的世新人投入影視行業，曹瑞原認為「世新人可以塑造出台灣非常獨特的一個影視文化」，鼓勵學弟妹繼續堅持自己的特質與創意，勉勵大家一起為影視文化努力。

影視大咖頒獎　盼世新人塑造台灣影視文化

長期從事電影電視及紀錄片編導及製作的虞戡平，此次參與世鑫獎評選與頒獎，對於年輕世代的創意尤為印象深刻，受到現今百花齊放的影視串流平台影響，作品也更加多元精采，他特別羨慕現在的學弟妹，有世鑫獎可以參加、有頂尖的設備可以使用，還有優秀的師長們帶領向前邁進，創造了世新人的驕傲，是在台灣影視界最榮耀的時刻。

圖四：世新大學校長陳清河頒發「世鑫獎」大學社會責任獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河頒發「世鑫獎」大學社會責任獎。

「世新出品，絕對保證！」世新大學校長陳清河指出，今年的世鑫獎更加隆重，參與的人也更多，為學生們感到非常光榮。他特別提到為什麼要增設「大學社會責任獎」？就是不希望讓大學社會責任淪為口號，一定要有實際作為，而世新師生透過策展、影像製作等方式為社區奉獻，就是很好的做法，因此透過獎項的肯定，來感謝學生的努力、老師的指導與企業的支持，也期待藉此提高作品品質，大力呼應世新大學「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色。

圖五：世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮揭曉得獎名單，頒獎人與得獎者合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮揭曉得獎名單，頒獎人與得獎者合影。

※2024第二屆世鑫獎得獎名單
（完整得獎名單請參考世鑫獎官網：https://shuaward.shu.edu.tw/）：
影視製作類
【最佳劇情片】《發財車》
【最佳節目】《國師唐揚雞失蹤事件簿》
【最佳動畫片】《Last Piece of Peace》
【最佳遊戲設計】《異世界外送員 Multiverse Express》
【最佳原創MV】《你不是不是一個人》
【最佳影音新聞】攤販助貧送終 雲林夜市裡的星星之火
【最佳導演】《Scene Practice》｜藍偉豪
【最佳原著劇本】《假如我是真的假吃》｜劉遐觀
【最佳影視企劃】《海噬·逃生 Survivor:The Sinking Land》
【最佳攝影】《Scene Practice》｜蔡宜倫
【最佳剪輯】《Scene Practice》｜藍偉豪
【最佳視覺特效】《Last Piece of Peace》｜吳敏綺
【最佳配樂音效】《7749》｜黃郁珊
【最佳燈光】
 《Scene Practice》｜彭睦軒
 《Last Piece of Peace》｜吳宗岳
【最佳美術造型】
 《珍妮佛與杰瑞米 Jennifer and Jeremy》｜魏渟儒
 《小巫師大麻煩》｜孔安宜
畢業展演類
【最佳行銷】
 Welcome Story｜口語傳播學系
 OAO洗髮創業企劃｜企業管理學系
【最佳創意】
 實習法庭- 超商驚魂 包裹去哪兒?!｜法律學系
 限時·動態｜公共關係暨廣告學系
【最佳策展】
 三的十次方｜廣播電視電影學系
 One More Night 浣熊偵探與靈感怪盜｜數位多媒體設計學系
【特別獎】《幽霊廃墟、午前二時》｜日本語文學系
【大學社會責任獎】
 萬芳醫院社群操作｜傳播管理學系
 石碇許家麵線社群媒體行銷規劃與實踐｜觀光學系
 TALOMA·回家｜資訊傳播學系

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