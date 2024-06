世新第二屆世鑫獎得獎名單揭曉　虞戡平、曹瑞原等影視大咖頒獎

▲ 曹瑞原(左)頒發最佳劇情片予《發財車》導演陳柏翰(右)。(圖/世新大學提供,下同)

生活中心/台北報導

榮耀時刻再現!世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮今(6)日於校內的世新講堂盛大登場!得獎名單邀請資深導演虞戡平、金鐘導演曹瑞原、金牌製作人湯昇榮、華映娛樂董事長梁宏志、億萬票房導演葉天倫等世新大學傑出、優秀校友現場揭曉,不僅代表傳承金獎實力給世新學弟妹,也為產業挖掘潛力新秀。

世鑫獎涵蓋影視製作與畢業展演兩大類別,並新增大學社會責任獎,鼓勵為社會付出的學生團隊。今年入圍7獎領跑的劇情片《Scene Practice》共拿下4獎,評審團認為《Scene Practice》取景充滿巧思,角色與場景光影的構圖直接帶動故事氣氛,處處展現攝影的獨到價值與風格,導演冷靜理性地呈現戲劇軸線,準確掌握影片的風格、節奏及演員的表演幅度,沉穩地掌握戲劇張力,層次分明而不浮誇,一舉囊括最佳攝影、最佳剪輯、最佳燈光與最佳導演。

▲ 藍偉豪(右)執導的《Scene Practice》榮獲4項大獎,圖為湯昇榮(左)頒獎。

同獲最佳燈光的動畫片《Last Piece of Peace》,還拿下了最佳視覺特效與最佳動畫片3大獎。該片融合2D與3D技術,評審團表示,團隊將想像力發揮到極致,巧思滿滿地讓動畫的質感、畫面佈局再三升華,利用光影創造了角色處境與環境的關係,處處展現視覺驚喜,無論是動畫技術、美學與角色造型都具備極高水準,將戰爭下的老人與機器人的情誼用心呈現、發人深省,提供了豐盛的觀賞體驗。

▲ 虞戡平(左)頒發最佳動畫片予《Last Piece of Peace》導演高梓聆(右)。

堪稱最大獎的最佳劇情片,由世新廣電系碩士班陳柏翰自編自導的作品《發財車》奪下,該片找來台北電影節影帝陳文彬主演,評審團認為,《發財車》反映出台灣社會的庶民生活,情深内歛而不浮誇地呈現出生命的韌性與無奈。該片亦入選公視學生劇展並於公視首播,可在「公視+」平台收看。

擔任最佳劇情片頒獎人的曹瑞原透露,前一晚熬夜看完入圍片單,仍是那一句「為世新學弟妹感到非常驕傲」,他認為這一代的世新人擁有獨特且堅持的品味,不會隨波逐流,擁有將想像化成影像的能力,「我覺得這是很不容易的,在創作過程需要非常的有信心,我覺得他們都非常有信心。」看著一代又一代的世新人投入影視行業,曹瑞原認為「世新人可以塑造出台灣非常獨特的一個影視文化」,鼓勵學弟妹繼續堅持自己的特質與創意,勉勵大家一起為影視文化努力。

影視大咖頒獎 盼世新人塑造台灣影視文化

長期從事電影電視及紀錄片編導及製作的虞戡平,此次參與世鑫獎評選與頒獎,對於年輕世代的創意尤為印象深刻,受到現今百花齊放的影視串流平台影響,作品也更加多元精采,他特別羨慕現在的學弟妹,有世鑫獎可以參加、有頂尖的設備可以使用,還有優秀的師長們帶領向前邁進,創造了世新人的驕傲,是在台灣影視界最榮耀的時刻。

▲ 世新大學校長陳清河頒發「世鑫獎」大學社會責任獎。

「世新出品,絕對保證!」世新大學校長陳清河指出,今年的世鑫獎更加隆重,參與的人也更多,為學生們感到非常光榮。他特別提到為什麼要增設「大學社會責任獎」?就是不希望讓大學社會責任淪為口號,一定要有實際作為,而世新師生透過策展、影像製作等方式為社區奉獻,就是很好的做法,因此透過獎項的肯定,來感謝學生的努力、老師的指導與企業的支持,也期待藉此提高作品品質,大力呼應世新大學「數位傳播貫穿各學門,數據智能結合各專業」的辦學特色。

▲ 世新大學第二屆世鑫獎頒獎典禮揭曉得獎名單,頒獎人與得獎者合影。

※2024第二屆世鑫獎得獎名單

(完整得獎名單請參考世鑫獎官網:https://shuaward.shu.edu.tw/):

影視製作類

【最佳劇情片】《發財車》

【最佳節目】《國師唐揚雞失蹤事件簿》

【最佳動畫片】《Last Piece of Peace》

【最佳遊戲設計】《異世界外送員 Multiverse Express》

【最佳原創MV】《你不是不是一個人》

【最佳影音新聞】攤販助貧送終 雲林夜市裡的星星之火

【最佳導演】《Scene Practice》|藍偉豪

【最佳原著劇本】《假如我是真的假吃》|劉遐觀

【最佳影視企劃】《海噬·逃生 Survivor:The Sinking Land》

【最佳攝影】《Scene Practice》|蔡宜倫

【最佳剪輯】《Scene Practice》|藍偉豪

【最佳視覺特效】《Last Piece of Peace》|吳敏綺

【最佳配樂音效】《7749》|黃郁珊

【最佳燈光】

 《Scene Practice》|彭睦軒

 《Last Piece of Peace》|吳宗岳

【最佳美術造型】

 《珍妮佛與杰瑞米 Jennifer and Jeremy》|魏渟儒

 《小巫師大麻煩》|孔安宜

畢業展演類

【最佳行銷】

 Welcome Story|口語傳播學系

 OAO洗髮創業企劃|企業管理學系

【最佳創意】

 實習法庭- 超商驚魂 包裹去哪兒?!|法律學系

 限時·動態|公共關係暨廣告學系

【最佳策展】

 三的十次方|廣播電視電影學系

 One More Night 浣熊偵探與靈感怪盜|數位多媒體設計學系

【特別獎】《幽霊廃墟、午前二時》|日本語文學系

【大學社會責任獎】

 萬芳醫院社群操作|傳播管理學系

 石碇許家麵線社群媒體行銷規劃與實踐|觀光學系

 TALOMA·回家|資訊傳播學系