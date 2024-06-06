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人夫被搞到離婚！嘉義女狂打電話騷擾「1hr23通」　判拘40天

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女狂打電話騷擾，人夫被搞到離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名李姓女子對男性友人有好感，1年來多次打電話給他，甚至1小時打23次，害男友人「我的婚姻就是被李女搞到離婚」，嘉義地方法院依犯跟蹤騷擾罪，判李女拘役40日。

判決書指出，李女對男性友人有好感，自2022年12月30日起至2023年11月25日間，多次撥打手機給他聊私事，還問他車輛不在家原因，男性友人不堪其擾將李女電話封鎖，但李女另以未顯示來電方式狂打手機，影響男性友人生活。

李女坦承有打手機，跟男性友人是男女朋友，但否認有騷擾行為，辯稱男性友人跟她借錢，請他還錢都不回應，只好設定不顯示號碼，接通後男性友人一直否認有借錢等語。

男性友人表示，從未跟李女借錢也沒有交往，只是一般朋友關係，李女說喜歡他，但他拒絕，李女於短短約1小時內，用未顯示號碼打23次電話，「我的婚姻就是被李女搞到離婚，因為她不斷對我前妻說，我跟別的女生在一起。」

法院認為，若男子有借錢，李女何需以未顯示來電之方式催討債務，此與常情不符，且李女說有借貸，但並無書面或其他證據。

法院審酌，李女短時間內密集打電話給男方，持續騷擾時間長達將近1年，經嘉義縣警察局朴子分局給予書面告誡後仍不知警惕，且始終未能和解，認為李女犯跟蹤騷擾罪，處拘役40日，得易科罰金。

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