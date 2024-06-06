癌末建中生尋失蹤妹！求助同學爸竟變命案　母見遺物崩潰痛哭

▲當年癌末哥哥尋妹的新聞曝光後，「尋找小芬」成為全民運動。（翻攝《聯合報》）

圖文／鏡週刊

1994年7月5日，多家媒體同步刊載一則「小芬快回家」的新聞，搭配一張少年躺病床、母親在旁照料的照片，吸引廣大民眾的目光，成為全國矚目的焦點。

新聞主角是年僅16歲、就讀建國中學一年級的黃姓學生，他表示，父親8年前過世，母親靠打零工將自己及妹妹拉拔長大，但1993年9月30日、中秋節當天，妹妹和同學相約西門町，從此失去音訊，家人雖報警協尋，卻沒有任何著落。

不幸的是，黃姓建中生後來被診斷為肝癌末期，他深怕自己走後，母親無人照顧，所以鼓起勇氣，向同班同學、時任行政院長連戰的兒子連勝武求助，連勝武將此事告知父親後，連戰要求警政署通令全國警力協尋黃妹，並在媒體的推波助瀾下，讓「協尋小芬」成為全民運動。

▲時任行政院長的連戰（圖）透過兒子得知黃家狀況，便通令警政署協尋小芬行蹤。

台北市警察局文山一分局刑警看到這則新聞，注意到黃母提供小芬失蹤時的資訊，腦海裡浮現檔案室某個被塵封近一年的紙箱，有了不祥的預感。

▲文山一分局（圖）通知黃母前來指認無名女屍，透過衣物飾品確認遇害的正是小芬。

原來1993年10月24日，有民眾在文山區老泉里的巷弄遛狗，愛犬突然跑進一處竹林，對著山溝狂吠，他靠近一看，赫然發現一具女屍，警方獲報趕抵現場，因屍體腐爛，也沒證件，無法辨識身分，只能將女屍身上的紅色上衣、藍色牛仔褲及手腕上鏡面破碎的錶，發布在協尋專刊，期盼家屬出面指認，並先將女屍安葬於公墓的無名塚。

▲小芬失蹤隔月，她的屍首被發現棄置在木柵荒野的山溝內。

承辦刑警認為無名女屍可能是黃妹，連忙到檔案室搬出紙箱，並通知黃母前來指認，黃母一走進辦公室，看到專刊上的衣物，立刻崩潰大哭，因為不論衣服、褲子或手錶，每樣都是她買給女兒的，巧合的是，確認小芬已經離開人世的那天，剛好是她失蹤滿1年的9月30日。

▲30年來未讓殺害小芬（圖）的真凶伏法，是家屬及承辦檢警心中至今的遺憾。（翻攝畫面）



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