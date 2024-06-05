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社會 社會焦點 保障人權

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

▲▼高雄大街發生流血衝突 。（圖／記者吳世龍攝）

▲田姓男子開車衝撞當鋪人員。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(5日)下午4點多發生一起街頭糾紛，一名田姓男子積欠當鋪15萬元，遭當鋪袁姓男子等人直擊他開BMW舊款轎車上街，袁男上前勾住車門不讓田男離開，未料談判破裂，田男竟踩油門將袁男拖行至少30公尺，一旁機車行員工直擊，緊急上前攔住田男，卻遭田男誤以為是當鋪同夥，向他們噴灑辣椒水並持警棍攻擊。警方獲報後已逮捕9名相關涉案人。

事發在5日下午4點40分，警消獲報，三民區熱河一街、瀋陽街口發生車禍，且有多人聚眾打架，救護人員到場時，發現現場一名21歲袁姓男子受傷，緊急送往高醫治療。另現場還多人流血受傷、臉部遭噴灑辣椒水，於現場緊急處置。

警方初步調查，20歲田姓男子的友人向當鋪借15萬元，並由田男當保證人，沒想到友人借完錢卻避不見面，當鋪人員便找上田男討債。田男當時駕車行駛於瀋陽街，遭當鋪的21歲袁姓男子、25歲陳姓男子直擊，便上前商討如何償還債務，但談判不順利，田男想要離開現場，卻遭袁姓男子勾住車門。

▲20歲田男疑似遭當鋪追債，竟衝撞債主並拖行至少30公尺。（圖／記者吳世龍攝）

▲20歲田男疑似遭當鋪追債，竟衝撞債主並拖行至少30公尺。（圖／記者吳世龍攝）

田男供稱，袁男等人圍堵在他車旁不讓他離開，因此才會開車逃跑並衝撞袁男。據悉，袁男至少被拖行30公尺，許多民眾目擊後嚇壞，紛紛上前攔下田男駕駛的BMW後，並合力將受傷的袁男從車底拉出。

警方指出，袁男遭拖行後，同行的當鋪員工立即打電話叫支援，隨即有5、6人匆匆趕抵現場將田男包圍，加上路邊也有協助的民眾，田男見狀後，誤以為全是當鋪同夥，便從車內拿出警棍、辣椒水攻擊，過程中誤傷3位協助的路人。

警方派遣線上警網前往現場控制，並逮捕現場9名相關涉案人以釐清案情，全案將依妨害自由、傷害、毀損罪偵辦。

▲▼高雄大街發生流血衝突 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾上前支援卻被噴辣椒水、警棍攻擊。（圖／記者吳世龍攝）
 

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