新北師疑虐國小特教童！架雙手走跑步機　他腿軟痛哭被逼繼續走

▲新北市議員林國春接獲家長陳情，國小內的老師疑似虐待特教兒童。（圖／翻攝林國春臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市議員林國春接獲家長陳情，5日於議會總質詢時表示，有國小特教班的家長表示，班上的同學遭到老師虐待，甚至強押孩子在跑步機上走路，連孩子腿軟、痛哭都不放過，甚至嗆其他學生「下一個就是你」，讓不少家長人心惶惶，擔憂孩子受害。對此，新北市長侯友宜表示，會責成教育局釐清該案並妥適處理。

林國春表示，他獲陳情後就立刻跟教育局反映，希望協助了解狀況，可能過程中該教師是希望協助學生，但使用的方法可能不適合，其他家長看到也很害怕。

林國春將影片、學生傷勢PO出。影片顯示，學生被老師架住雙手使用跑步機走路，期間學生不斷哭叫，腿軟被跑步機帶著走，但老師仍用力將其抬起，讓孩子繼續走。另外，老師也曾將孩子壓在地上，疑似跟學生說「下一個就是你」，讓學生都心生畏懼。

對此，新北市教育局局長張明文表示目前已派員調查，也將該名教師調離現職，若屬實一定嚴懲，該怎處理就怎麼處理。

新北市長侯友宜表示，謝謝議員對特教生的關心，除了要調查清楚外，未來特殊教育在職訓練也會提醒這部分。

林國春在臉書表示，他希望不要有類似的事情發生，且特教老師的壓力很大，也要適時關心老師身心靈狀況。