「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

▲吳淑珍（前）涉南港洗錢案，以「出庭應訊將有生命危險」聲請停止審判。（翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

圖文／鏡週刊

國務機要費等案纏訟多年，前總統陳水扁妻子吳淑珍涉嫌洗錢，近日因「出庭應訊將有生命危險」為由，聲請停止審判，台灣高院更三審審酌醫院診斷證明，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

根據《中央社》報導，吳淑珍多年來因頸椎和胸椎的損傷，導致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓，身體虛弱。近年來，她的健康狀況更加惡化，經醫院診斷，她有不可預測性低血壓休克發作，每日不定時無脈搏性休克與昏迷的情況，需急救處理。醫囑指出，這些症狀隨時可能發作，不適宜離開居家環境，出庭壓力更可能對其生命構成威脅。

台灣高等法院更三審合議庭由審判長張惠立及法官楊仲農、廖怡貞組成，經過詳細審理後認為，根據高雄長庚醫療團隊的診斷證明，吳淑珍的健康狀況確實構成不能到庭的法律理由。法院函詢吳淑珍的後續病況，醫院回覆指出，她在2023年6月30日後未再就診，而是由醫師居家探視，病情依然不穩定，不建議出庭。基於這些醫療證據，合議庭裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

回顧過去判決與上訴過程，吳淑珍在更二審中，因洗錢防制法被判有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共計299萬8352.4美元沒收。案件經上訴後，最高法院認為更二審未充分考慮吳淑珍的病況，且未能確認她是否因病不能到庭，調查職責未盡，因此撤銷發回更審。

在更三審審理期間，吳淑珍多次申請請假，由律師代為出庭，強調她的健康狀況已不允許她參與訴訟。最終法院認定她的健康狀況符合刑事訴訟法第294條第2項規定的要件，准許其停止審判。



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