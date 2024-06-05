　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

吳淑珍（前）涉南港洗錢案，以「出庭應訊將有生命危險」聲請停止審判。（翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

▲吳淑珍（前）涉南港洗錢案，以「出庭應訊將有生命危險」聲請停止審判。（翻攝陳水扁新勇哥物語臉書）

圖文／鏡週刊

國務機要費等案纏訟多年，前總統陳水扁妻子吳淑珍涉嫌洗錢，近日因「出庭應訊將有生命危險」為由，聲請停止審判，台灣高院更三審審酌醫院診斷證明，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

根據《中央社》報導，吳淑珍多年來因頸椎和胸椎的損傷，導致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓，身體虛弱。近年來，她的健康狀況更加惡化，經醫院診斷，她有不可預測性低血壓休克發作，每日不定時無脈搏性休克與昏迷的情況，需急救處理。醫囑指出，這些症狀隨時可能發作，不適宜離開居家環境，出庭壓力更可能對其生命構成威脅。

台灣高等法院更三審合議庭由審判長張惠立及法官楊仲農、廖怡貞組成，經過詳細審理後認為，根據高雄長庚醫療團隊的診斷證明，吳淑珍的健康狀況確實構成不能到庭的法律理由。法院函詢吳淑珍的後續病況，醫院回覆指出，她在2023年6月30日後未再就診，而是由醫師居家探視，病情依然不穩定，不建議出庭。基於這些醫療證據，合議庭裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

回顧過去判決與上訴過程，吳淑珍在更二審中，因洗錢防制法被判有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共計299萬8352.4美元沒收。案件經上訴後，最高法院認為更二審未充分考慮吳淑珍的病況，且未能確認她是否因病不能到庭，調查職責未盡，因此撤銷發回更審。

在更三審審理期間，吳淑珍多次申請請假，由律師代為出庭，強調她的健康狀況已不允許她參與訴訟。最終法院認定她的健康狀況符合刑事訴訟法第294條第2項規定的要件，准許其停止審判。


更多鏡週刊報導
曾幫吳淑珍看診　榮總神經權威疑收回扣21年遭聲押
涉替婆婆吳淑珍洗錢！黃睿靚遭判10月定讞　今繳清百萬罰款免關
吳淑珍遭確診「惡性腫瘤」　陳水扁曝：雙十節動刀切除

ET快訊
獨／性侵小6童重判17年半！女老師秀對話截圖：是他陷害我
新莊大拜拜！　6台「8億限量超跑」助陣
波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還
快訊／總統府前事故！　廂型車直撞花圃
快訊／鴻海配息「創掛牌新高」！　郭台銘94億元入袋
大逆轉！　「塑膠海馬」專家鑑定：是真的
快訊／賴清德：台灣願互利共榮　呼籲中國共同維護和平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

快訊／高雄大貨車追撞拖板車！車頭嚴重凹陷　駕駛一度受困

地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

快訊／總統府前事故！駕駛忘拉手煞車　滑行300m撞花圃

台65線聯結車突「上下彈跳」！鬼切到對向卡分隔島　驚險影片曝

南港車站前追逐戰！逾期移工裝配合上車轉身就跑　警網圍捕壓制

大逆轉！議員買到「塑膠海馬」10年泡不爛　專家鑑定：攏係金ㄟ

「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

男逛西門町遭「阿姨」尾隨　她不滿警方勸離咆哮...被帶回管束

快訊／雙北驚傳落水案！女騎車上橋後墜落　警消搜救中

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

快訊／高雄大貨車追撞拖板車！車頭嚴重凹陷　駕駛一度受困

地藏庵「新莊大拜拜」大眾爺遶境　6台「8億限量超跑」助陣

快訊／總統府前事故！駕駛忘拉手煞車　滑行300m撞花圃

台65線聯結車突「上下彈跳」！鬼切到對向卡分隔島　驚險影片曝

南港車站前追逐戰！逾期移工裝配合上車轉身就跑　警網圍捕壓制

大逆轉！議員買到「塑膠海馬」10年泡不爛　專家鑑定：攏係金ㄟ

「出庭會有生命危險」！吳淑珍洗錢案聲請停審　高院更三審裁准

男逛西門町遭「阿姨」尾隨　她不滿警方勸離咆哮...被帶回管束

快訊／雙北驚傳落水案！女騎車上橋後墜落　警消搜救中

新莊又下雨！龍邦之戰將延到下週二同時間場地展開

迎接台南芒果節　黃偉哲邀請網紅「泡芙」品嘗台南芒果甜美滋味

屏科大時尚系師生走進迦南養護之家　用愛剪出美麗

慰勞員警端午辛勞　屏東縣警友會致贈1170顆粽子

台積電熊本廠起薪高3成　在地企業苦「搶不到人」！錄取10僅5到職

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

王義川節目發言爆12件申訴　NCC出手！要求三立限期說明

詹子賢用眼神表達不滿　平野惠一：可以理解心情

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

社會熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

快訊／唐治平現身士林地檢！爆氣怒問：誰是唐先生？

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

台中警272人異動　基層怒：長官出事我們扛

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

即／台東工安意外！怪手鏟斗脫落　工人遭砸破頭亡

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

獨／夏克立「為了家人」不告郎祖筠、竇智孔了！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面